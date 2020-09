Le catalogue de jeux rétro Switch s’enrichira ce mois-ci avec 4 propositions très variées.

Nintendo Switch Online annonce la première de plusieurs jeux dans son catalogue. Le service de jeux classiques Big N pour Nintendo Switch élargit l’offre avec l’arrivée de 4 aventures classiques SNES et NES dans quelques jours. Un quatuor qui comprend des noms comme Donkey Kong Country 2ainsi qu’un certain jeu Mario basé sur des énigmes, qui promet un bon divertissement. Tous disponibles Le 23 septembre.

Nous commençons par les jeux Super Nintendo, où le catalogue Nintendo Switch Online recevra trois titres de cette plateforme. Le premier que nous vous avons déjà dit, Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, la suite numérotée du classique arrivé sur Switch en juillet, maintenant avec Diddy et Dixie Kong aux commandes de l’aventure. Avec lui, Super Picross de Mario, une proposition de puzzle qui n’a pas quitté le Japon à son époque, bien qu’elle soit arrivée en Occident en 2006, et que vous pouvez maintenant profiter à nouveau.

Pour ceux qui ne connaissent pas son gameplay, et le japonais n’est pas leur truc, Nintendo of America propose dans le tweet précédent un guide sur la façon de jouer à Mario’s Super Picross. Le troisième jeu SNES est Les gardiens de la paix, un beat’em up avec 6 personnages et des fins différentes, pour distribuer la justice dans le style des classiques. Quant au seul titre de NES, il s’agit de S.C.A.T.: Équipe spéciale d’attaque cybernétique, connu sous le nom d ‘«Action à New York» dans les régions PAL.

Un bon nombre d’aventures classiques qui sera disponible la semaine prochaine, Le 23 septembre. Considéré comme l’un des meilleurs représentants de son genre à l’époque, Donkey Kong Country 2 est un titre mémorable par de nombreux joueurs, dont il y a quelques années nous vous avons montré à quoi cela ressemblerait avec une version HD. Et si vous souhaitez faire un petit voyage dans le temps, dans cet article nous passons en revue l’histoire de Rare et de ses jeux de plateforme.

En savoir plus: Nintendo Switch Online, Nintendo Switch, Nintendo, Donkey Kong Country, SNES et NES.

