15/09/2020 20h32

Super Mario All Stars ne sera pas le seul jeu que les utilisateurs du Passer en ligne peut être apprécié sans frais supplémentaires en septembre. Il y a quelques instants, Nintendo a révélé Les titres qui arriveront sur la plateforme SNES et NES sur sa console hybride le 23 septembre 2020.

Pour commencer, la SNES élargit son catalogue et inclut désormais Donkey Kong Country 2, considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la série; Mario’s Super Picross, un jeu originaire de la Super Famicom au Japon; et The Peace Keepers, un beat’emp up. De plus, la NES recevra S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team, malheureusement, tout cela fait partie de l’offre 8 bits.

Quant à l’offre japonaise, il n’y a pas de nouveau titre de l’ère NES, mais la SNES recevra quatre titres étonnants. Ce sont: Donkey Kong Country 2, Fire Emblem: Mystery of the Emblem, Super Tennis et Wild Guns. Veuillez noter que si vous êtes abonné à Nintendo Switch Online, vous pouvez accéder aux versions japonaises des applications NES / SNES tant que vous disposez d’un compte Nintendo japonais. Cependant, ces titres ne seront pas jouables en anglais.

Dans des sujets connexes, plus de jeux N64 pourraient arriver sur le commutateur. De même, Nintendo interdit certains surnoms avec la nouvelle mise à jour de sa console actuelle.

