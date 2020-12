Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme chaque mois, la bibliothèque de jeux classiques disponibles sur le service Switch Online verra l’arrivée de plus de titres et cette fois les fans de Donkey Kong Country feront la fête car ils peuvent donner cette touche nostalgique aux fêtes de Noël et du Nouvel An avec le troisième volet de l’une des séries SNES les plus appréciées.

Il y a quelques instants, Nintendo of America a annoncé les nouveaux titres qui seront intégrés dans l’offre classique NES et SNES disponible pour les abonnés du service Switch Online. Le premier titre qui ressort de cette courte liste est Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!, Troisième opus qui clôt la légendaire trilogie Rare qui a fasciné les joueurs de SNES au milieu des années 90. Ce titre, avec par Dixie et Kiddy Kong, il a fait ses débuts le 1er novembre 1996, cependant, des 3 versements, c’est celui qui a reçu le moins d’attention puisque la Nintendo 64 était déjà sur le marché, même si elle était considérée comme l’une des meilleures cartes de adieu la SNES pour les gamers.

5 autres titres arrivent dans la collection #SNES & #NES – #NintendoSwitchOnline le 18/12! Super NES – Nintendo Switch Online:

・ Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong!

・ Le facteur d’allumage

・ SUPER VALIS IV

・ Tuff E Nuff NES – Nintendo Switch Online:

・ Nightshade pic.twitter.com/GkuSjTO9Xe – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 décembre 2020

D’autre part, les prochains jeux à voir le jour le 18 décembre prochain sur Switch Online seront The Ignition Factor, un jeu de lutte contre les incendies développé par Jaleco; SUPER VALIS IV, un jeu de plateforme d’action développé par Telenet Japan et Tuff E Nuff, un bagarreur développé par Jaleco, ceci dans le cas de SNES.

En ce qui concerne la NES, les utilisateurs de Switch Online verront l’arrivée de Nightshade, un jeu d’action et d’aventure développé par Krome Studios Melbourne qui faisait partie de cette génération de grands jeux qui ont déclenché cette console au début des années 90. .

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Nintendo Switch Online.

