Cette année marque le 40e anniversaire du célèbre chimpanzé et quelles que soient les éventuelles célébrations qu’il effectue NintendoDans cet épisode, nous voyagerons dans le passé pour nous souvenir de certains des faits les plus intéressants sur ce personnage bien-aimé.

Nostalgie de Popeye: Nintendo a essayé de multiples façons d’obtenir les droits du marin emblématique, mais en vain. Pour cette raison, il a commandé Shigeru Miyamoto la conceptualisation de Donkey Kong.

Les débuts de Mario Bros.: Le plombier classique est apparu pour la première fois dans l’arcade Donkey Kong, sous le nom de Jumpman, s’inspirant pour le baptiser, de la popularité du Walkman et du Pac-Man.

Définition d’un nouveau genre: Donkey Kong Il est considéré comme le premier jeu de plateforme et a servi de point de départ à divers développeurs.

Scènes animées: Donkey Kong a non seulement innové dans la conception de ses niveaux, mais a également établi le cinématique entre les sections ou les niveaux.

Originalité dans le nom: Miyamoto a décidé de le baptiser comme Donkey Kong Faisant allusion à un gorille idiot qui s’était échappé et n’était pas exactement un méchant.

Succès inégalé: La division américaine de l’entreprise était hésitante, arguant qu’un tel nom Arcadien Cela pourrait générer une polémique aux États-Unis, cependant, l’accueil par le public, a dépassé toutes les attentes.

Poursuites et litiges: En 1982, Universal Studios a accusé Nintendo de plagier l’image de King Kong; deux ans plus tard, il a été déterminé que Donkey Kong et l’autre personnage contesté étaient des singes différents. L’avocat chargé de la défense du grand N, était John Kirby Jr.

Le cousin perdu: Dans Donkey Kong 3 s’est présenté Stanley, un parent de Mario et Luigi, sans jamais avoir eu de nouvelles de lui.

Machine à faire de l’argent: Avec le lancement de Pays de Donkey Kong En 1994, il est devenu le jeu le plus vendu du Big N qui n’était pas livré avec une console.

Le Donkey Kong original: Cranky Kong est reconnu comme le gorille apparu dans la version arcade de 1981, tandis que le personnage principal de Donkey Kong Country est son petit-fils ou le fils de Donkey Kong Jr.

Registre des objets de collection: Donkey Kong 64 détient le prix du jeu vidéo avec le plus grand nombre d’objets de collection: 3 821.

Diversification des expériences: Plus de 35 jeux du célèbre gorille ont été créés, dont de multiples dérivés tels que Donkey Kong Country, Donkey Konga, Donkey Kong Jungle Beat et collaborations Mario vs. Donkey Kong.

Il serait difficile d’imaginer l’industrie du divertissement sans la présence de Donkey Kong, puisque son impact est présent depuis plusieurs générations et a servi de source d’inspiration pour d’autres jeux vidéo, son 40e anniversaire sera donc très significatif.

*** En plus de ma participation hebdomadaire à Atomix, je vous invite à écouter chaque mercredi à 21h00, un nouvel épisode de JC Gaming sur Instagram Live (@iamjosecelorio), pour parler d’anecdotes de la communauté des joueurs, nouvelles de l’industrie, et bien sûr montrer quelques jeux ***