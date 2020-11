Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 19:29

Dontnod Entertainment, développeurs de La vie est étrange, Ils ont été très occupés en 2020 et il semble qu’ils ne ralentiront pas de sitôt. Cette année, le studio français a lancé Dites-moi pourquoi pour PC et Xbox, ils vont bientôt se lancer Miroir double, une autre aventure narrative. Malgré cela, Dontnod encore assez occupé avec six autres jeux en développement.

Oskar Guilbert, PDG de l’étude, s’est récemment entretenu avec VentureBeat, et voici ce qu’il a dit:

«Notre studio s’agrandit, avec six jeux en développement pour l’instant. Nos dernières sorties ont été très réussies en termes de réception. Je me sens très fier. “

Au début de cette année, Dontnod a ouvert un nouveau studio à Montréal, dirigée par Luc Baghadoust et Michel Koch, respectivement producteur exécutif et directeur créatif. Cette équipe travaille actuellement sur une toute nouvelle IP, et comme tous les autres projets du studio, ils restent un mystère.

La source: VentureBeat

