Après l’odyssée que l’un des meilleurs tireurs de ces dernières années a vécu sur son chemin vers Nintendo Switch, DOOM Eternal semble voir la lumière au bout du tunnel. Et c’est qu’il y a peu de retards et de problèmes que cette version du jeu a dû finir par arriver avant la fin de ce 2020. Ceux qui étaient impatients de jouer au nouvel opus de la saga acclamée d’id Software et Bethesda depuis son annonce pour la console hybride, ils savent très bien ce que tout cela a été, puisque sa sortie sur le marché était prévue pour novembre 2019, avec lancement simultané sur toutes les plateformes (y compris, bien sûr, Nintendo Switch). Cependant, comme c’est souvent le cas ces derniers temps avec des jeux de cette ampleur, a été retardé jusqu’à son lancement le 20 mars de cette année (oui, coïncidant avec Animal Crossing: Nouveaux horizons et tous les mèmes que l’internet nous a donnés en retour). Le problème? Quoi la version Nintendo Switch ne pouvait pas suivre le reste des plates-formes, comme promis, même rumeur son annulation. Heureusement, et malgré l’incertitude et les doutes quant à savoir si DOOM Eternal pour Nintendo Switch se concrétisera enfin à un moment donné, il semble qu’il accomplira son assaut et arrivera… dans quelques jours!

DOOM Eternal se prépare à être le fléau des démons où et quand vous le souhaitez

Et est-ce que DOOM Eternal pour Nintendo Switch arrivera le 8 décembre, c’est-à-dire dans 8 jours à compter de la rédaction de cette nouvelle. L’annonce a pris plus d’un joueur au dépourvu, car peu s’attendaient à ce qu’après tant de mois de silence, son lancement soit plus proche que nous ne le pensions. Une excellente nouvelle pour les fans de la saga et pour ceux qui étaient impatients de vivre la sensation du sang de démon en mode portable.

Shatter All Demons # DOOMEternal arrive le 8 décembre sur #NintendoSwitch. 🔥💀🔥 pic.twitter.com/OjkUHaQdTB – Nintendo Espagne (@NintendoES) 30 novembre 2020

Et toi? Êtes-vous prêt à être celui qui répandra la terreur sur les démons?

