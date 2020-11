Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 30/11/2020 09:21

Après des mois remplis d’incertitudes et de rumeurs de retard, il a été confirmé que DOOM Eternal arrive sur Nintendo Switch en décembre prochain. N’oubliez pas que cette version sera uniquement numérique.

Pour être précis, DOOM Eternal sera disponible sur Nintendo Switch le 8 décembre 2020, neuf mois après sa sortie sur PS4, Xbox One et PC. Ci-dessous, vous pouvez voir la bande-annonce avec ces informations.

DOOM Eternal aura un poids de 18,8 Go. Cette version du jeu est gyroscopique, quelque chose que vous pouvez activer et désactiver à volonté dans le menu. D’un autre côté, The Ancient Gods: Part One DLC ne sera pas disponible pour le moment dans la version Switch, bien que nous verrons son lancement dans le futur.

DOOM Eternal arrive sur Switch le 8 décembre 2020. Dans les sujets connexes, vous pouvez déjà pré-commander le Nendoroid auprès du Doom Slayer. De même, quelqu’un joue déjà au DOOM original sur un Game & Watch.

