Si nous parlons des grands jeux qui ont signifié un avant et un après pour les joueurs, nous ne pouvons pas ignorer l’incroyable DOOM Eternal. C’est un titre qui a réussi à faire profiter les joueurs d’une proposition incroyable et ce n’est pas seulement son action est surprenante, mais il est également devenu l’un des meilleurs à ce jour.

Avec une formule de tir qui semble déjà complète, les joueurs ont encore plus de surprises à découvrir l’année prochaine. Du moins, c’est ce que ses développeurs ont indiqué dans un nouveau message, dans lequel ils ont annoncé que non seulement nous aurons des nouvelles intéressantes en termes de mises à jour, mais que plus de contenu reste à venir.

2021 semble être une année vraiment importante pour les joueurs, DOOM Eternal augmentera son contenu avec un nouveau DLC. Pour le moment nous n’avons pas plus de détails sur ce nouveau travail, mais sans aucun doute nous sommes impatients de pouvoir approfondir un peu plus le sujet. Après tout, nous sommes sûrs que cela garantira aux joueurs un bon moment.

DOOM Eternal Est disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’une des grandes propositions d’id Software pour cette année, où les démons sont revenus et l’action est sans aucun doute incroyable. Avec un jeu de tir qui garantit que les joueurs ont toutes sortes d’armes et d’ennemis à affronter, il est temps de mettre cette compétence à l’épreuve.