Doom Eternal aurait dû sortir sur Nintendo Switch il y a un an. Le jeu était à l’origine destiné à être publié sur toutes les plateformes simultanément en novembre 2019, et bien qu’elle ait été retardée jusqu’en mars 2020 sur la plupart des systèmes, la version Switch a continué à manquer jusqu’à il y a quelques jours, lorsque son retour a mis fin à ses rumeurs d’annulation.

Dans l’interview que Panic Button a récemment donnée à Nintendo Everything, son producteur principal Cody Nicewarner et son ingénieur en charge Travis archer ils ont expliqué pourquoi la version Switch prenait plus de temps.

«Lorsque nous avons commencé à travailler, nous savions que Doom Eternal allait être un engagement à long terme qui nécessiterait toute notre expérience. Nous avions déjà eu des contacts avec le moteur idTech pour porter des jeux comme Doom, Wolfenstein 2: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood sur Nintendo Switch, mais Doom Eternal était à un autre niveau. Totalement. Marty Stratton et Hugo Martin [productor ejecutivo y director creativo de id Software respectivamente] Doom Eternal a été dit à l’occasion qu’il s’agissait de l’un des projets les plus ambitieux de l’histoire d’id Software, et nous ne pourrions être plus d’accord. Recréer fidèlement cette ambition pour les joueurs de Nintendo Switch a vraiment pris ce temps supplémentaire, mais nous sommes convaincus que cela en vaudra la peine. ”

Dans ce sens, ils ont également été interrogés sur l’impact que d’autres facteurs avaient eu sur le développement. Plus précisément, on leur a demandé pour le coronavirus, auquel ils ont répondu que rien ne les affectait autant que le dénorme taille et ambition du jeu. Cependant, comme beaucoup d’autres entreprises, elles ont été confrontées aux défis posés par l’environnement de travail à distance. Son entreprise a réagi rapidement et a promu avant tout la santé et la sécurité de ses employés. À cet égard, ils apprécient le soutien de Bethesda et d’id Software, qui les a aidés à s’adapter au télétravail.

Doom Eternal est disponible sur Switch du 8 décembre. Avez-vous déjà essayé? Quelles ont été vos impressions? Faites le nous savoir dans les commentaires!

