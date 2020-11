Version de DOOM Eternal pour Nintendo Switch Il est toujours prévu de sortir en 2020. Panic Button, le studio en charge de l’adaptation de ce titre Id Software à l’hybride Nintendo, a gardé le silence sur la date de sortie, mais nous sommes très proches de l’atteindre. Malheureusement, il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient obtenir l’édition physique.

DOOM Eternal n’aura pas de version physique sur son édition Nintendo Switch. Cela a été annoncé par Bethesda à travers un déclaration officielle dans lequel ils ont indiqué qu’il ne sera disponible que numériquement. «Alors que DOOM Eternal est à 100% en route vers une imminente version numérique uniquement sur Nintendo Switch»Lit la déclaration. De plus, les clients qui ont pu réserver cette version ont reçu un message indiquant qu’elle serait annulée et qu’un remboursement complet pour le jeu serait retourné.

DOOM Eternal | Bethesda Softworks

Id Software continuera à travailler sur le nouveau contenu pour DOOM Eternal tout au long de 2020 et une partie de l’année prochaine. Ce FPS frénétique est actuellement disponible dans les deux formats pour PlayStation 4 et Xbox One, mais nous pouvons également en profiter via PC. Avec l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, ce DOOM peut également être joué sur PS5 et Xbox Series X et S grâce à sa compatibilité avec les versions précédentes.