La première de DOOM Eternal a été très bien accueillie, même si de nombreux joueurs ont attendu avec impatience son arrivée à la console hybride de Nintendo. Heureusement, nous savons déjà que ce sera ce 8 décembre où nous pourrons voir toute leur action en cours et, si cela ne suffisait pas, grâce à la FAQ à partir de la page, nous pouvons connaître la réponse à certaines des questions les plus fréquentes.

Parmi les détails les plus intéressants pour les joueurs, on trouve que le titre occupera 18,8 Go sur la console et il aura des textes et des voix en espagnol, en plus d’autres langues que le joueur peut souhaiter. Tout cela, en ajoutant des paramètres jouables pour que l’utilisateur se sente à tout moment à l’aise pour profiter de son jeu et se laisser emporter par ce monde infernal.

DOOM Eternal | Logiciel d’identification

D’autre part, il a été confirmé que Le DLC DOOM Eternal sera également disponible sur Nintendo Switch. Bien sûr, pour le moment sa date de sortie n’est pas mentionnée, il faudra donc attendre de voir comment il fera cette arrivée et si le prochain DLC qui arrivera le fera à égalité avec les autres éditions de PC, Xbox One, PlayStation 4 et nouvelle génération de consoles.

La meilleure chose est que les joueurs de Nintendo Switch peuvent bénéficier de l’utilisation du gyroscope, de sorte que la visée et la recherche d’ennemis seront beaucoup plus fluides. En ce qui concerne son mode multijoueur, il l’aura et les joueurs pourront tester leurs compétences contre d’autres démons. Tout cela avec l’arrivée de DOOM Eternal sur Nintendo Switch.