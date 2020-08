Bethesda met au défi les professionnels de l’industrie de tirer le meilleur parti de son jeu de tir infernal.

Vous vous souvenez peut-être que quelques semaines avant la sortie de DOOM Eternal, Logiciel id Il a lâché toute une bombe lors d’une interview: grâce au moteur id Tech 7, il serait techniquement possible de profiter de la dernière aventure de Slayer à 1000 FPS. À l’époque, l’idée semblait aussi attrayante qu’utopique: de manière réaliste, vous n’avez pas de PC capable de le faire, et même si vous le faisiez, votre moniteur n’a pas un taux de rafraîchissement aussi élevé. Cependant, si ces mots résonnent dans votre tête tous les soirs pendant des mois, vous pouvez maintenant dormir paisiblement: c’était vrai.

Pour le prouver, Bethesda a lancé un défi à l’équipe polonaise X-Kom pour y arriver, et vous pouvez voir leur splendide succès dans la vidéo accompagnant l’actualité. Dans celui-ci, vous pouvez vérifier le difficile termes dans lequel l’expérience a été menée, avec des personnes chargées de vérifier respectivement le logiciel et le matériel, et une bonne dose de l’azote liquide refroidir les composants pour en tirer le meilleur parti.

Que certains experts pressent la performance d’un jeu en suivant cette technique n’est pas du tout inhabituel, en fait il y a des communautés entières qui s’y consacrent précisément; Ce qui attire peut-être le plus votre attention, c’est de savoir que l’équipement qu’ils ont utilisé est… assez terreux. Cher, oui; Mais ils sont Composants que vous pouvez trouver dans n’importe quel grand domaine spécialisé. Vous avez la liste sous ces lignes.

Processeur: Intel Core i7 9700K à 6,6 GHz

Carte: ASUS Maximus XI APEX

Graphiques: ASUS RTX 2080 Ti Strix @ 2,4 GHz

Mémoire RAM: HyperX Predator 4000 MHz CL19 2×8 Go

Disque dur: Samsung 512 Go M.2 NVMe Evo Plus

Alimentation: Be Quiet 1200W Straight Power

En savoir plus: DOOM Eternal et Bethesda.

