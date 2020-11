Début juillet, nous vous avons parlé de la date de sortie “imminente” (ou du moins promis par id Softwate) de DOOM Eternal dans l’hybride du Kyoto. Malheureusement, nous ne savions pas grand-chose d’autre depuis. Maintenant, et après la rumeur lancée sur son éventuelle annulation, en vue d’être lancée sur la nouvelle Nintendo Switch, nous allons un peu plus loin en essayant d’expliquer la vraie situation actuelle.

Et c’est que les réseaux ont été des heures vraiment convulsives, après une nouvelle publiée par divers utilisateurs dans laquelle ils indiquaient que la chaîne Gamestop les avait contactés pour annuler leurs éditions physiques de DOOM Eternal pour Nintendo Switch. Cela a fait fleurir une multitude de théories (toutes sans autre base que la rumeur), parmi lesquels sa possible annulation se démarque, face au lancement futur de la nouvelle révision de l’hybride du Grand N. Heureusement, il semble que la catastrophe se soit enfin située quelque part entre les deux. Et c’est que, selon divers rapports médiatiques, tout indique ce qui a vraiment été annulé c’est seul, et nous répétons seuls, sa version physique. Bethesda elle-même vient de répondre à divers utilisateurs, via Twitter, en expliquant qu’il n’y a pas de déclaration officielle.

Nous n’avons fait aucune annonce sur l’annulation de Doom Eternal pour Switch. – Assistance Bethesda (@BethesdaSupport) 19 novembre 2020

D’autre part, GoNintendo vient de publier une déclaration de Bethesda elle-même dans laquelle elle confirme le lancement exclusivement numérique de DOOM Eternal pour Nintendo Switch. Quelque chose qui entraîne l’annulation conséquente de toutes les commandes physiques dans les magasins de détail.

Alors que DOOM Eternal est à 100% sur la bonne voie pour une sortie numérique imminente sur Nintendo Switch, l’absence de sortie physique au détail a entraîné l’annulation de ses précommandes. Les clients concernés recevront un remboursement complet et doivent contacter leur magasin de détail pour plus d’informations.

Que pensez-vous de l’absence, au moins pour le moment, d’une version physique pour DOOM Eternal pour Nintendo Switch? Le poids du titre et les limitations (surcoût) des titres ont-ils eu un certain poids (vaut la redondance) dans la décision? cartouches. Pour l’instant, et comme on le dit toujours dans Nextn, les rumeurs sont toujours un chèque … mais en blanc!

