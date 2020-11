DOOM Eternal arrivera enfin sur Nintendo Switch le 8 décembre, après des mois d’incertitude et de silence autour de lui en raison du retard de son lancement initial et du peu d’informations que nous avions à son sujet, culminant avec le annulation massive que recevait la version physique du jeu dans différents magasins à travers le monde. Comme il faut s’y attendre avec l’annonce de l’un des meilleurs tireurs de ces dernières années et l’un des plus attendus du genre pour la console hybride Nintendo, surtout après ce qui a déjà été commenté à la fois dans cette news et dans sa date de Au lancement, les joueurs se posent encore plusieurs questions concernant cette version et tout ce qui l’entoure, du contenu de précommande pour DOOM Eternal à ce qu’il adviendra de l’extension déjà sortie pour les autres éditions du jeu. Aussi, Bethesda a anticipé tout cela et nous a laissé la réponse à certaines de ces questions ainsi qu’à d’autres cela, sans aucun doute, nous aidera à décider, en partie, de faire le saut vers cette version.

Combien occupera DOOM Eternal sur Nintendo Switch? Aurons-nous le multijoueur? Gyroscope? Qu’en est-il du contenu de réserve?

Pour commencer, il est confirmé que DOOM Eternal sera disponible en Espagne à partir du 9 décembre à 6h00, heure péninsulaire (5h00 aux îles Canaries) et occupera 18,8 Go sur nos consoles. Si nous voulons mettre la main sur le jeu, nous pouvons le faire via l’eShop Nintendo Switch ou des cartes de téléchargement numérique dans certains magasins, mais sans édition physique en cours pour le moment, laissant la fenêtre sur ce format ouverte à l’avenir. Dans le cas de les extras pour l’achat à l’avanceIl s’agit du package Rip and Tear et du jeu DOOM 64, Nous les obtiendrons automatiquement une fois que nous aurons acheté et utilisé DOOM Eternal sur notre Nintendo Switch avant le 22 décembre. Il est confirmé que Il sera entièrement traduit en espagnol, ainsi que d’autres langues, ainsi que le option gyroscope Oui la venue bientôt de l’extension de “The Ancient Gods, part one”, mais pas de date précise pour le moment. Finalement, il aura un système multijoueur, appelé MODE DE COMBAT, dans lequel deux démons affronteront un Demon Slayer armé jusqu’aux dents (tous manipulés par les joueurs eux-mêmes) dans un total de cinq rounds avec la mission d’être victorieux dans la plupart d’entre eux.

D’autre part, Bethesda a également voulu anticiper plusieurs erreurs et problèmes que DOOM Eternal a pour Nintendo Switch et qui sont déjà détectés et en voie d’être résolus avec les futurs correctifs.. Toutes ces informations sont disponibles dans la dernière entrée sur le site Bethesda, que nous vous laissons ici vous pouvez donc jeter un œil si vous voulez être au courant de ce que vous trouverez dans un peu plus d’une semaine.

Voir également

La source

en relation