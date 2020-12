DOOM Eternal est un autre de ces “miracles” que nous voyons sur Nintendo Switch. Lorsque la tranche de 2016, la série DOOM «reboot», est arrivée sur la console hybride de Nintendo en 2017, beaucoup pensaient qu’il était impossible pour le jeu de bien fonctionner ou de maintenir l’expérience de jeu trépidante sur d’autres consoles et PC. Cependant, Panic Button a prouvé qu’ils sont capables de maintenir l’expérience de jeu avec une autre astuce d’optimisation et avec une section graphique plus modeste. Trois ans plus tard, avec plusieurs ports derrière lui et avec une meilleure expérience de travail avec Nintendo Switch, Panic Button place une fois de plus la barre à travers le toit en ce qui concerne les ports pour l’hybride de Nintendo avec DOOM Eternal, la suite de « DOOM (2016) »comme ce titre de Logiciel Bethesda et ID. Nous prévoyons que nous sommes face à l’un des meilleurs ports qui ont été vus sur Nintendo Switch, mais que, évidemment, étant un port et non un jeu développé spécifiquement pour la console, nous trouvons l’étrange incident technique. Si vous voulez en savoir plus sur cette version du jeu, continuez à lire.

Attention: ce jeu vidéo est classé PEGI 18, les mineurs ne devraient donc pas lire cette critique. Les personnes les plus sensibles pourraient être affectées par certaines scènes violentes.

Parfois, la violence est la solution

Si quelque chose caractérise la saga DOOM depuis sa création, c’est une violence extrême ce qui est dans leurs titres. Dans DOOM Eternal, comme prévu, ce n’est rien de moins et, en plus, cette violence a une justification narrative. L’histoire de ce titre est une suite directe de “DOOM (2016)” et nous trouvons la terre ravagée par des démons. La responsabilité de sauver l’humanité et de libérer la terre de l’invasion démoniaque incombe à notre protagoniste: le Slayer ou DOOM Slayer. si tu préfères. Avec cette prémisse, nous voyageons dans différents endroits sur Terre et même sur Mars, où notre mission est de rechercher les prêtres démoniaques, qui sont des êtres dont l’intelligence les place au-dessus des autres démons et qui dirigent leurs armées. Au-dessus d’eux est Khan Maykr, que nous pouvons considérer comme le véritable menacé sur Terre, mais pour y arriver, nous devons d’abord vaincre les prêtres et arrêter l’invasion. À travers les différents niveaux du jeu, nous pouvons mieux comprendre la situation des humains et comment les démons tentent de soumettre l’humanité, avec des touches d’humour et un peu de contexte politique. Nous connaissons aussi mieux notre protagoniste et voyons comment certains humains le considéraient comme un mythe ou même un dieu, faisant des parallèles religieux, puisque ce «sauveur» vient éradiquer les démons de «l’enfer». Cependant, bien que le scénario soit apprécié et que les doses extrêmes de violence dans le jeu soient motivées, ainsi que les meurtres exceptionnels de Slayer, Ce n’est pas une histoire très profonde.

Nous devons également souligner quelque chose de très positif dans ce jeu est qu’il se prend au sérieux, jusqu’à un certain point. En général, le level design est très “old school”, plein de secrets, de vies supplémentaires, d’objets de collection, de zones de plates-formes … En gros, c’est un jeu vidéo qui nous rappelle à tout moment que nous sommes face à un jeu vidéo, les ennemis lâchent des munitions, de la vie ou des armures selon la façon dont nous les éliminons, nous avons tout une série de pouvoirs et d’améliorateurs qui nous rendent plus rapides, plus agressifs ou capables de tuer des ennemis avec nos poings pendant une période limitée, un vrai délice pour les joueurs de la vieille école, qui Cela diffère beaucoup des autres jeux de tir où le réalisme leur a fait perdre une partie de cette essence amusante que les jeux d’antan avaient. Et puisque nous avons parlé de l’histoire du jeu, pour ceux qui sont curieux de connaître la durée de cette section du jeu, si nous allons saccager et laisser de côté les objets de collection, les défis et les secrets, Cela ne devrait pas nous prendre plus de 15 heures pour terminer la campagne pour ce titre.

Un gameplay frénétique et un port impossible

En plus de la violence, Un autre des piliers de DOOM en général est le rythme du jeu, et DOOM Eternal ne fait pas exception. Dans ce jeu de tir à la première personne, rester immobile est la pire chose que nous puissions faire, petit à petit, nous faisons face à divers démons, chacun avec un schéma de mouvement et des attaques différents. Certains plus rapides, d’autres plus lents, certains nous tirent dessus, d’autres attaquent au corps à corps, certains blindés, d’autres avec des points faibles dans certaines parties de leur corps … et il faut apprendre à les connaître petit à petit et changer notre arsenal pour s’adapter au combat. Au début nous faisons face à quelques ennemis différents en même temps, mais au fur et à mesure que nous progressons, sans augmenter la difficulté du jeu, nous voyons des scènes totalement chaotiques avec plus de six ou sept types différents d’ennemis à l’écran qui nous attaquent en même temps (ce qui au total peut nous faire affronter 15 ou 20 démons en même temps). Heureusement pour nous, le Slayer dispose d’une grande variété d’armes et d’attaques que nous pouvons améliorer tout au long de notre aventure afin qu’aucun démon ne puisse nous résister et que notre passage à travers les hordes de ceux-ci soit le plus satisfaisant possible. Ces exhausteurs vont de être capable d’activer un «bullet time» lors de nos chutes ou que le temps ralentisse lorsque nous sommes en mauvaise santé Afin de récupérer, les ennemis lâchent des objets de santé ou des munitions dans certaines circonstances. On pourrait dire que le jeu nous donne constamment les outils pour que notre massacre démoniaque n’ait pas de fin à aucun moment, ne renforçant ce sentiment de rupture avec le sérieux que nous avons évoqué auparavant et nous rappelant que nous sommes dans un jeu vidéo.

Comme si tout cela ne suffisait pas, la section technique nous aide à entrer pleinement dans la peau du Slayer avec un OST qui rassemble le meilleur du Metal le plus dur et des éléments de musique électronique qui se marient parfaitement pour que nous puissions suivre le rythme du jeu dans les moments de plus d’action. En termes de graphismes, nous voyons beaucoup de sang, de nombreuses scènes dans lesquelles nous éliminons les ennemis de différentes manières, de l’utilisation d’une partie de leur arsenal contre eux à leur soufflage direct, le tout avec une section graphique réaliste qui peut blesser les plus sensibles et avec de très bons effets d’éclairage. Cependant, pour que cela soit possible sur Nintendo Switch, ils ont été limités à 30 FPS les cadres du jeu et une résolution dynamique est utilisée qui est plafonnée à 720p. Grossièrement le jeu a fière allure graphiquement, mais nous devons admettre qu’à un moment ou à un autre, il semble trop flou ou la résolution baisse beaucoup, devenant très visible à la télévision. Cependant, nous n’avons que de bons mots pour les performances du jeu en mode portable, où les graphismes sont mieux déguisés et nous n’avons pratiquement remarqué aucune baisse. Contrairement à ce qui s’est passé dans la préquelle, Cette fois, les performances et la stabilité du cadre ont été prioritaires sur résolution, il est donc possible qu’en général, il semble un jeu un peu plus flou que sa version 2016, mais beaucoup plus fluide et stable. Nous devons également reconnaître que dans des espaces plus fermés, où la résolution est plus constante, c’est graphiquement merveilleux et que, étant un jeu aussi frénétique, l’utilisation de la résolution dynamique n’est pas aussi perceptible qu’elle pourrait se produire dans d’autres types de jeux avec un rythme plus lent.

Voir également

DOOM Eternal – Un autre miracle sur Nintendo Switch

DOOM Eternal sur Nintendo Switch contient tout le contenu de son homologue pour PC et autres consoles, nous avons le mode en ligne, où nous pouvons être Slayer ou Demon et nous Nous affrontons d’autres joueurs en mode 1 VS 2, les ennemis les plus chaotiques et amusants, responsabilisés si nous jouons à la campagne connectée à Internet, où nous voyons des ennemis qui ont vaincu d’autres joueurs et qu’en les battant, nous récompensons, les options de personnalisation de notre personnage, les événements en ligne Il comportera également des DLC qui élargissent l’histoire de la campagne du jeu, bien qu’un peu plus tard que sur le reste des plateformes. En substance, nous ne perdons rien en choisissant Nintendo Switch comme plate-forme et nous gagnons deux éléments cela peut être une raison d’acheter pour de nombreux joueurs: Mode portable et visée gyroscopique, qui fonctionne comme un charme. Nous perdons de la “vitesse” du jeu en passer de 60 FPS sur d’autres plateformes à 30 FPS sur Nintendo SwitchMais si vous ne faites pas partie de ces personnes qui le remarquent trop ou qui ne se soucient pas tellement de cet aspect, cela ne devrait pas être une grande perte pour vous. Évidemment, nous ne pouvons pas le comparer graphiquement à d’autres versions, où cette version sera toujours perdante, mais quand même C’est un port qui se défend très bien et on ose dire que c’est le meilleur port qui soit venu sur Nintendo Switch jusqu’à présent.

Cependant, nous ne sommes pas confrontés à un jeu parfait car peut devenir répétitif pour certains joueurs, ce rythme de jeu. Il y a de nombreuses parties où il faut grimper, sauter et faire un peu de “plateforme” et nous les avons trouvés mécaniques un peu grossiers parfois, et aussi nous avons trouvé un autre bug cela nous a obligé à redémarrer des missions entières (certains interrupteurs qui n’ont pas fonctionné et qui nous ont empêchés d’avancer). Nous avons également vu une autre erreur graphique avec des textures qu’ils ne doivent pas apparaître à certains moments ou des ennemis traversant des murs ou des portes. Bien que nous soyons sûrs que ce port de DOOM Eternal a encore une marge d’amélioration et nous verrons des correctifs qui rendront notre expérience encore plus satisfaisante. Même ainsi, nous continuons à considérer ce port comme le meilleur de la console et une preuve supplémentaire que si vous le souhaitez, vous le pouvez. Prouver que presque tous les jeux peuvent arriver sur Nintendo Switch sans sacrifier l’expérience d’origine, bien que nous reconnaissions que Il est dommage que le format physique avec ce titre soit perdu et qu’il ne puisse être acheté que dans l’eShop.

Nous avons analysé DOOM Eternal grâce à un code numérique fourni par Bethesda Espagne. Version analysée: 1.2



DOOM Eternal est un port miracle sur Nintendo Switch

Apporter ce titre à la console hybride de Nintendo est l’un des nombreux “miracles” qui ont été observés sur cette console, mais le faire sans perdre l’essence frénétique, chaotique et amusante est ce qui est vraiment important. Ce n’est pas un jeu parfait, mais il est très agréable grâce au mode portable et au pointage gyroscopique. La résolution dynamique peut nous faire voir une image floue à des moments différents et le gameplay lui-même peut être répétitif si ce n’est pas notre type de jeu, mais nous sommes face à un port qui ne perd rien en termes d’essence jouable par rapport aux autres plateformes.

AVANTAGES

L’essence jouable n’est pas perdue par rapport aux autres plateformes

Destiné au gyroscope

Excellentes performances en mode ordinateur portable

LES INCONVÉNIENTS

Cela peut devenir répétitif

Parfois, la résolution dynamique brouille trop l’image

Les parties “plate-forme” doivent être moins rugueuses

en relation