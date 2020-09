Il existe de nombreuses entreprises qui, petit à petit et pour ajouter de nouvelles propositions pour leurs travaux, sont encouragées à nous présenter une base complète d’extensions qui non seulement tirent le meilleur parti de la proposition, mais continuent également à augmenter l’expérience. Mais il y a ensuite des entreprises qui portent ces propositions à un nouveau point, comme c’est le cas avec id Software et Bethesda avec son révolutionnaire DOOM Eternal.

Récemment, pendant la Gamescom 2020, on nous a présenté la première extension de ce travail et qui viendra sous le nom de The Ancient Gods. Mais maintenant le moment est venu connaître de nouveaux détails du travail, étant le développeur elle-même celle qui a commenté votre entretien Avec PCGamesN que l’extension n’aura pas besoin du jeu de base pour pouvoir en profiter, la raison à cela? Ce qui est encore plus grand que ce à quoi les joueurs s’attendent.

DOOM Eternal | Bethesda

Dans leur entretien, l’étude a confirmé qu’ils souhaitaient que le contenu téléchargeable atteigne autant de joueurs que possible, ils ont donc pris la décision de publier le DLC de manière totalement indépendante. Par conséquent, cette extension, qui dure environ six heures, n’est pas une simple extension, mais est quelque chose de totalement nouveau. Ils indiquent qu’ils savent que la plupart des gens indiqueraient une portée plus petite pour le jeu, mais pour eux, cela ressemble plus à un film en deux parties, ce qui le rend aussi génial que le jeu principal.

De cette façon, DOOM Eternal voit son monde un peu plus grand grâce à l’arrivée de The Ancient Gods, un titre qui sortira le 20 octobre et que, comme l’étude l’a indiqué, il ne sera pas nécessaire d’acheter le jeu de base pour en profiter. . Mais, pour tous les joueurs intéressés, c’est un excellent travail de pouvoir jouer à la fois en PC, Nintendo Switch, Xbox One comme PlayStation 4, bientôt également disponible dans la prochaine génération de consoles.