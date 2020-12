Aux portes de la saison 3, Winter Knockout, une image officielle de la collaboration apparaît.

Du sang, du métal, des coups d’épée, des démons, une hérésie, des exécutions brutales et un trou à la surface de Mars. DOOM dégage une énergie très violente et très propre, qui n’a cessé d’inspirer les fans à faire collaborations le plus absurde. Nous avons vu Slayer déchirer les têtes au rythme de la musique de Super Mario Odyssey ou voyager à travers l’enfer en organisant une fête entière avec Caramelldansen dans son casque, et DOOM Eternal frapper les magasins le même jour que Animal Crossing: New Horizons. laissé avec un véritable tas de mèmes. Celles-ci étaient appréciées à la fois par id Software et Nintendo, mais si vous pensiez avoir tout vu, vous vous trompiez: ce n’était que le début.

le côté innocent de notre impitoyable Space Crusader réapparaît, et cette fois tout indique que c’est quelque chose d’officiel, sous la forme d’une collaboration avec Fall Guys: Ultimate Knockout. Il n’y a pas encore de détails officiels, mais du compte Twitter du joli jeu Mediatonic vient un tweet avec le silhouette de ce qui semble clairement être un Tenue sur le thème de Slayer. Si vous examinez attentivement l’image, vous constaterez qu’elle présente de nombreuses similitudes avec l’armure prétorienne 2.0 (celle du dernier épisode) qui comprend un lance-flammes équipé sur l’épaule gauche.

La saison 3 de Fall Guys arrive Ce n’est pas la première fois que les comptes officiels des deux jeux flirtent de cette manière, il est donc très probable que les soupçons se concrétiseront. La vraie question est,quand pouvons-nous sauter et courir comme s’il nageait avec une Doomblade attachée à notre bras? C’est un mystère, mais étant donné que la saison 3 de Fall Guys se profile, n’importe qui dirait plus tôt que tard.

Il est intéressant de noter qu’hier, Unity a rapporté dans son dernier rapport fiscal que Fall Guys a 13 millions d’exemplaires vendus uniquement sur PC, ce qui représente en fait une audience énorme pour l’un des plus grands succès de 2020. Cependant, Mediatonic devra continuer. si vous voulez récupérer les gloires perdues, et c’est qu’aujourd’hui le jeu n’est pas aussi réussi qu’il a commencé, avec un nombre de joueurs en baisse. Il s’agira de voir comment le programme va avec son prochain lot de nouvelles.

Plus d’informations sur: Fall Guys: Ultimate Knockout, DOOM Eternal et Devolver Digital.

