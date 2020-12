Pour l’instant, de nombreux doutes surgissent quant au retour et à l’apparition possibles du nouveau jeu de rôle de Bioware Eh bien, après tout, la seule chose que nous avons de ce projet est un petit teaser et une confirmation que son développement est sur la bonne voie. Heureusement, il ne faudra pas longtemps pour entendre les nouvelles de Dragon Age 4 car ce sera l’un des grands invités aux Game Awards.

Cela a été confirmé par un message sur les réseaux sociaux L’équipe Game Awards. Et c’est que, bien qu’il y a quelques jours il semblait que la rumeur la dirigeait, nous aurons enfin l’occasion de voir cette grande réalité. Bien que oui, pour le moment, il y a des doutes sur ce que nous pouvons vraiment voir de ce jeu vidéo RPG spectaculaire de BioWare.

Après tout, l’étude n’a pas confirmé si ce seront simplement des images, un petit teaser ou, enfin, on peut voir un nouveau gameplay du jeu. Ce que nous avons à l’esprit, c’est que nous sommes confrontés à l’une des études les plus complètes à ce jour et les plus désireux de porter votre projet au sommet. Il faudra donc simplement attendre un peu plus longtemps pour voir cette belle occasion.

Pendant ce temps, nous nous souvenons qu’il y a quelques jours à peine, l’entreprise parlait de le développement de Dragon Age 4 et même d’Anthem. Les deux projets semblent être sur la bonne voie, bien qu’à ce jour, ils n’aient pas fait part de leur progression ou n’aient montré aucune nouvelle à cet égard, mais nous sommes impatients de voir tout ce qui est à venir.