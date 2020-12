Super Smash Bros.Ultimate n’est pas le seul jeu de combat avec un Fighter Pass. En fait, avec les deux annonces d’aujourd’hui, Dragon Ball FighterZ a déjà révélé tous les nouveaux ajouts à son troisième Fighter Pass. Kefla, Goku Ultra Instinct et Munten Roshi ont aujourd’hui deux nouveaux ajouts tirés de Dragon Ball GT, la série controversée.

Super Baby 2 peut enfin voir des visages avec Gogeta Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Fighter Z

La vérité est que Dragon Ball GT avait ses affaires, mais ce n’était pas si mal. Et c’est une de mes opinions subjectives. Ce qui n’est pas une opinion subjective, c’est que Super bébé 2, avec son Golden Ozaru, il est toujours très arrogant et va sûrement faire des ravages sur FighterZ pour une bonne saison à son arrivée 15 janvier. Au moins jusqu’à ce que Gogeta Super Saiyan 4 apparaisse car si Goku Super Saiyan 4 lui a déjà donné pour les cheveux, quelles chances avez-vous de gagner l’union de Goku et Vegeta? Malheureusement, nous n’avons pas de date approximative pour l’arrivée de cette nouvelle fusion.

Voir également

Et une fois la troisième passe de combattant terminée, la question reste de savoir si nous en verrons une quatrième ou si Arc System Works et Bandai Namco vont le laisser reposer un peu avant d’annoncer un Dragon Ball FighterZ 2. Bien sûr, il ne reste plus beaucoup de personnages importants. à mettre, mais quelques ou trois si je peux penser. #WeWantASatan

La source

en relation