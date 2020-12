Le torréfacteur des combattants Dragon Ball Fighterz continue à grandir pour renforcer encore ce qui est pour beaucoup le meilleur jeu de l’histoire de la franchise. Dans le cadre de FighterZ Pass 3, qui a déjà intégré Kefla, Goku Ultra Instinct et Muten Roshi à la liste, maintenant Bandai Namco vient d’annoncer le dernier des personnages qui arriveront avec ce pass: Gogeta SS4.

L’annonce a été révélée lors du JUMP Festa Online, un festival organisé chaque année au Japon qui concentre les grandes annonces du secteur des mangas et des anime en général. Bien sûr, Dragon Ball n’a pas manqué le rendez-vous, et a donné la surprise avec la révélation du personnage dans une bande-annonce qui montre initialement Super Baby 2 en action, Personnage de Dragon Ball GT, confirmer votre arrivée pour la prochaine 15 janvier 2021.

De son côté, la date d’arrivée du Gogeta SS4 est toujours d’actualité. Pour l’instant, les fans de Dragon Ball FighterZ devront se contenter de ces petites images de sa révélation, où l’on voit la fusion caractéristique entre les deux personnages, Goku et Vegeta, qui donne vie au puissant combattant. Avec la révélation de Gogeta SS4, Bandai Namco terminerait Fighter Pass 3.

Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco

Dragon Ball FighterZ, un titre de combat basé sur le univers manga et anime par Akira Toriyama, est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PS4, PC, ainsi que sur les consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S via les versions de ses prédécesseurs.