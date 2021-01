Il reste très peu de chose pour fEnfin Super Baby 2 arrive sur Dragon Ball FighterZ. En fait, ce sera ce vendredi 15 janvier, lorsque les joueurs pourront voir l’un des méchants en action. le plus reconnu de l’aventure de Goku et compagnie. C’est donc excitant de penser à son arrivée, surtout quand il est présenté comme l’un des personnages téléchargeables de la troisième saison.

Avec l’intention que les joueurs sachent un peu plus ce que ce personnage a à offrir, Bandai Namco n’a pas hésité en partageant une bande-annonce de gameplay d’environ cinq minutes, pour nous montrer les grandes propositions que ce personnage apporte avec lui. En fait, ce qui ressort le plus de la vidéo, c’est la grande variété d’attaques et d’intensité qui se reflètent dans ses combos.

Dragon Ball FighterZ | Bandai Namco

De plus, nous pouvons également regarder un match complet avec Super Baby 2 enseigner ses mouvements, ses attaques spéciales et même certains détails propres au personnage. Une série de particularités qui peuvent en faire l’un des personnages les plus complets et, sans aucun doute, les plus efficaces de la pièce, garantissant une grande action pour tous ceux qui acceptent le défi.

Bien sûr, nous vous rappelons que Dragon Ball FighterZ est disponible sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4. C’est, dans son ensemble, un jeu de combat 2D dans lequel chaque joueur doit contrôler une équipe composée de trois personnages différents. Et la meilleure chose est qu’à chaque nouvelle mise à jour, les joueurs trouvent non seulement de nouvelles options pour vivre une grande aventure, mais aussi de nouveaux combattants avec lesquels relever de grands défis.