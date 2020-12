Bandai Namco a enseigné les deux personnages dans le cadre d’un tournoi national au Japon.

Bonne nouvelle pour les fans de jeux de combat et de Dragon Ball, car Bandai Namco a présenté ce matin à la deux nouveaux personnages restant de la troisième passe de personnage de Dragon Ball FighterZ. La société japonaise a signalé que Super bébé 2 viendra au jeu le 15 janvier. Pourtant, les Japonais ont gardé un surprise finale pour la bande-annonce qu’ils ont montrée.

Après avoir un peu enseigné Super Baby 2 et annoncé sa date de sortie, Bandai Namco a abandonné le bombe ce qui excite les fans: le cinquième personnage du pass sera Gogeta Super Saiyan 4. Bien que nous ne sachions pas pour le moment quand ce combattant arrivera, la vidéo dit qu’il arrivera bientôt, alors peut-être il n’y a pas attendre trop longtemps après Super Baby 2; Nous serons attentifs.

Cette annonce a été faite dans le streaming officiel des Playoffs de la Championnat national du Japon Dragon Ball FighterZ et la bande-annonce ont ravi les fans de Dragon Ball, qui ont applaudi l’annonce de Gogeta. De plus, dans cet événement, il a été annoncé que le jeu a déjà passé le 6 millions d’exemplaires vendus, une belle réussite pour le titre.

Super Baby 2 et Gogeta Super Saiyan 4 terminer ce troisième passage, après l’arrivée de Kefla, Goku Ultra Instinct et Master Roshi. Le jeu continue introduction de nouvelles, et Bandai Namco a annoncé en été que se tiendraient des ligues nationales qui ont déjà commencé, également en Espagne. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez vous rappeler notre analyse de Dragon Ball FighterZ.

