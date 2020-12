Depuis que Master Roshi a été lancé à la mi-septembre dernier en tant que troisième combattant de la troisième saison de Dragon Ball Fighterz Nous n’avons pas entendu d’autres mises à jour sur les autres personnages qui rejoindraient la liste. Mais l’attente se terminera avant la fin de cette année, car il a été confirmé que le 20 décembre prochain on saura qui rejoindra en tant que quatrième personnage de ce troisième passage.

Dragon Ball FighterZ continue d’élargir sa liste: le 20 décembre, nous connaîtrons le quatrième personnage de FighterZ Pass 3

La nouvelle a été offerte par le producteur Tomoko Hiroki dans des déclarations faites lors du tournoi national espagnol du jeu. Dans le sillage des versions précédentes, environ un mois plus tard, le personnage sera disponible (Maître Roshi a été annoncé en août et nous avons pu profiter de ses mouvements décalés à la mi-septembre). Alors comptez sur le nouveau personnage en janvier.

Dans les mots d’Hiroki:

Nous savons que tout le monde attend plus d’informations sur les personnages qui restent du troisième Season Pass de FighterZ. Nous ferons une annonce lors des éliminatoires du Japon qui auront lieu le 20 décembre, et en ce qui concerne le lancement, nous prévoyons d’en faire la nouvelle année, donc vers janvier. Veuillez patienter encore un peu.

Avec cette annonce et son lancement respectif, quatre personnages seront révélés du FighterZ Pass 3 du célèbre jeu vidéo Dragon Ball (Kefla, Goku Ultra Instinct, Master Roshi et celui qui sera révélé le 20) et il n’y en aura qu’un de plus à annoncer plus tard. . D’ici là, il reste moins de deux semaines pour rencontrer le prochain combattant de Dragon Ball FighterZ et savoir s’il s’agira d’un personnage classique, issu de la Super saga, d’une transformation … Avez-vous un personnage en tête comme candidat potentiel? Une préférence? Laissez-nous vos théories dans les commentaires.

