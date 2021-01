Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bandai Namco a annoncé il y a quelques jours l’arrivée de 2 nouveaux personnages dans Dragon Ball FighterZ. Nous faisons référence à Super Baby 2 et Gogeta (SS4), des combattants DLC qui ont été présentés avec une bande-annonce passionnante.

Le studio a décidé de faire un vaste stream pour présenter plus en détail les capacités de Super Baby 2, méchant renommé de Dragon Ball GT. En outre, il a révélé certaines des nouvelles qui viendront au titre dans sa prochaine mise à jour.

Super Baby 2 arrivera sur Dragon Ball FighterZ avec une mise à jour importante

Le flux sur Super Baby 2 dure près de 3 heures, afin que les joueurs puissent voir le personnage puissant dans diverses batailles. Le gameplay révèle les compétences et certains des meilleurs combos du combattant. Aucun autre détail de Gogeta (SS4) n’a été révélé pour l’instant.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Super Baby 2 sera disponible le 15 janvier dans le cadre de la FighterZ Passe 3. Le méchant peut être acheté indépendamment pour 4,99 $ USD. Le DLC viendra avec une mise à jour qui corrigera certains bugs liés à divers combattants.

La mise à jour réduira la puissance et les effets de certaines capacités de Maître Roshi, en particulier la durée de l’invincibilité de l’Esprit martial et les effets de ses aides. De plus, des problèmes d’animation ou d’annulation d’attaques avec Lullaby Fist et Evil Containment Wave seront corrigés.

D’autre part, la mise à jour comprendra également des corrections pour des problèmes avec certaines capacités de Vegeta, Cell, Piccolo, Bardock, Hit, entre autres. Les ajustements sont mineurs et n’affecteront pas les performances des combattants pendant les matchs. Voici le gameplay de Super Baby 2:

Dragon Ball FighterZ est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Voulez-vous en savoir plus sur le titre? Alors cliquez ici.