21/01/2021

Dragon Ball Super introduit de nouveaux personnages dans le travail de Akira Toriyama, et certains qui ont rapidement pris de l’importance étaient Bills et Whis. Ces êtres célestes ont démontré des capacités que nous n’avions jamais vues auparavant, ce qui a suscité une étrange curiosité chez Goku et Vegeta.

Tellement de Goku comme Végéta ont beaucoup grandi en DBS; tandis que Goku réussi à maîtriser le Ultra Instinct, Vegeta acquis d’autres compétences qui lui ont permis de participer à la bataille contre Lande. Cependant, le lien entre Goku, Vegeta, Whis et Bills c’est plus intéressant qu’on ne le pensait auparavant.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont trouvé un lien étrange entre ces personnages. Ici vous pouvez voir de quoi nous parlons:

“Quelque chose que j’ai remarqué dans le dernier chapitre: Goku et Whis partagent des qualités qui font que Ultra Instinct leur convient. Fait intéressant, le style de combat de Bills correspond davantage à Vegeta. Cette compatibilité entre Whis et Goku et Bills et Vegeta se reflète également dans les bulles. “

Quelque chose que j’ai remarqué dans le dernier chapitre: Goku et Whis partagent des qualités qui font que Ultra Insinct leur convient. Fait intéressant, le style de combat de Beerus pourrait convenir davantage à Vegeta. Cette compatibilité entre Whis & Goku et Beerus & Vegeta est également illustrée à travers les formes de bulles. pic.twitter.com/rYyiZl6Chi – Totally Not Mark (@TotallyNotMark) 20 janvier 2021

On ne sait pas si Toriyama et Toyotaro ils avaient l’intention d’établir ce genre de lien, mais c’est sans aucun doute quelque chose de très intéressant.

