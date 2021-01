Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dragon Ball Xenoverse 2 est sur le marché depuis environ 5 ans maintenant et Bandai Namco Entertainment continue de le soutenir avec du contenu téléchargeable. En fait, il a été récemment révélé qu’un autre Dieu de la Destruction arrive en tant que DLC dans ce jeu de combat.

Tel que rapporté par Ryokutya2089 (via Gematsu), Toppo en mode God of Destruction est en route pour Dragon Ball Xenoverse 2. Comme Pikkon, ce personnage que nous avons rencontré dans Dragon Ball Super arrivera dans le cadre de la 12ème mise à jour gratuite de Dragon Ball. Xenoverse 2, qui arrivera au printemps.

Les informations seront bientôt partagées dans un numéro de V-Jump, un magazine japonais populaire. Il mentionne également qu’en plus de Toppo et Pikkion, cette nouvelle mise à jour comprendra également de nouveaux chiffres pour le Hero Colosseum et une nouvelle mission d’expert. Il est clair qu’il y aura des raisons de revenir sur ce titre.

Qui est Toppo?

Au cas où vous auriez manqué Dragon Ball Super, nous vous disons que Toppo est l’un des personnages que nous avons rencontrés dans cette nouvelle ère de l’anime basée sur la création d’Akira Toriyama. La première fois que nous l’avons vu, c’était dans l’Arc de survie universel, où différents univers se battent pour leur survie dans un tournoi d’arts martiaux.

Toppo appartient à l’univers 11 et fait partie des Pride Troops, un groupe de super-héros qui se battent pour de bon. Il est à noter qu’il a été formé par un ange guide, ce qui lui permet de devenir le Dieu de la Destruction de son Univers.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que Toppo mérite une place dans Dragon Ball Xenoverse 2? Dites le nous dans les commentaires.

Dragon Ball Xenoverse 2 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu de combat en cliquant ici.