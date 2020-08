Une énorme mise à jour gratuite arrive sur Dragon Ball Xenoverse 2 le 26 août, ajoutant de nombreux nouveaux contenus tout en améliorant ce qui est déjà là. La mise à jour, qui célèbre le cap des 6 millions de ventes du jeu, ajoute un nouveau personnage jouable, une nouvelle mission et bien plus encore.

Le nouveau personnage est Supreme Time Kai, un personnage majeur de l’intrigue du jeu. C’est un Dieu, donc elle sera assez puissante. Neuf nouvelles techniques de combat sont également incluses, vous pouvez donc changer de style.

Il y a également cinq nouvelles mascottes ajoutées, chacune avec trois combinaisons de couleurs différentes. Puar, Fat Buu, Chiaotzu, Fat Gotenks et Zeno peuvent maintenant être amenés à vous suivre, ce qui est amusant.

De nombreuses autres petites fonctionnalités sont également ajoutées. Il y a de nouvelles quêtes de raid et tous les événements de raid laisseront désormais tomber des objets. Il existe 10 nouveaux modèles de personnages compagnons et des mises à jour des modèles existants. Le jeu en ligne est légèrement modifié et 50 nouvelles figurines Hero Colosseum sont ajoutées.

Dans l’ensemble, c’est une énorme mise à jour gratuite et pourrait insuffler une nouvelle vie au jeu sur Switch, PS4, Xbox One et PC.

Dragon Ball Xenoverse 2 n’est pas le seul jeu Dragon Ball à recevoir bientôt une mise à jour – Maître Roshi arrive sur Dragon Ball FighterZ, tandis que Dragon Ball Z: Kakarot va ajouter la forme Super Saiyan Blue dans un prochain DLC.

