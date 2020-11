Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 14:15

Après plusieurs teasers, Bandai Namco a finalement révélé la date de sortie de A New Power Awakens – Part 2, le deuxième DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot. Les fans de cet anime peuvent s’attendre au contenu supplémentaire la semaine prochaine.

À travers un nouveau gameplay, qui nous montre un combat entre Frieza et Vegeta, il a été confirmé que A New Power Awakens – Part 2 sera disponible le 17 novembre. Ceux qui ont le pass saisonnier pourront accéder immédiatement à ce contenu, tandis que d’autres devront acheter leur billet.

Sur cette mise à jour de DRAGON BALL Z: KAKAROT Frieza a été ressuscité et il a une nouvelle forme! Vegeta pourra-t-il arrêter l’empereur galactique? Regardez nos nouvelles images et découvrez quand Ep. 2 du DLC 1 arrive le 17/11/2020! https://t.co/0WJAkJKcpv pic.twitter.com/bNyjxQLW5E – Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 10 novembre 2020

Le premier DLC pour Dragon Ball Z: Kakarot était une adaptation de Battle of the Gods, et Ce nouveau contenu est axé sur le film The Resurrection of Freeza, où Goku et Vegeta obtiennent la puissance de Super Saiyan Blue. Dans les sujets connexes, l’illustration montre Goku et Gohan comme des samouraïs. De même, voici à quoi ressemblerait le Kakaroto de Dragon Ball GT avec la puissance d’Ultra Instinct.

Via: Bandai Namco

