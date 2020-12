Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les utilisateurs de PlayStation 4, Xbox One et PC peuvent enfin profiter de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, une version qui comprend tout le contenu de la version originale ainsi que des ajouts attrayants, tels que la possibilité de jouer avec des graphiques 2D.

Square Enix n’a pas été épargné par la controverse avec cette première, car certains joueurs sur PC sont en colère contre la société. La raison? Il n’est plus possible d’acheter la version originale du jeu sur Steam, car elle a été remplacée par l’édition définitive.

Une partie de la communauté réclame la possibilité d’acheter la version originale du JRPG malgré le moins de contenu. La colère des fans n’est pas seulement due à cela, car il existe d’autres raisons impérieuses qui ont suscité des critiques à l’encontre de l’entreprise.

Les joueurs Steam critiquent la première de Dragon Quest 11 S

Comme nous l’avons mentionné, les joueurs sont contrariés de ne plus pouvoir acheter le Dragon Quest 11 original sur Steam. En revanche, certains fans disent qu’il est injuste d’avoir le titre dans leurs comptes mais qu’ils doivent payer à nouveau pour profiter des améliorations de l’édition définitive.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Square Enix n’a donné aucune option pour obtenir les modules complémentaires Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition aux joueurs qui ont acquis le RPG en 2018. La société a expliqué pourquoi elle avait pris cette décision, mais apparemment, tout le monde n’était pas content.

Les joueurs affirment que Square Enix devrait leur accorder au moins une réduction pour la nouvelle version s’ils ont le jeu original, ce qui n’est pas le cas. Une autre raison de la colère de la communauté est que Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition est un portage du jeu pour Switch. Cela signifie qu’il n’y a pas de progrès graphique par rapport au JRPG original, ce qui agace de nombreux joueurs sur PC.

“Il n’y a pas de méthode de mise à niveau disponible pour les propriétaires actuels de cette version qui souhaitent la nouvelle édition définitive et maintenant cette version a été supprimée. Les personnes qui préfèrent la version originale avec de meilleurs graphismes (mais moins de contenu) ne peuvent même plus achetez-le », a commenté l’un des joueurs agacés sur Steam.

Square Enix n’a pas commenté cette situation pour l’instant, mais il semble peu probable que la société propose une alternative pour mettre à jour le JRPG vers sa nouvelle version.

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le titre.

