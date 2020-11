Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 02/11/2020 15h31

2021 marque le 35e anniversaire de la sortie de l’original Quête du dragon Au Japon. De cette manière, Yūji Horii, créateur de la série, a récemment évoqué l’avenir de la propriété. Lors de la cérémonie de clôture du Dragon Quest X Fall Festival 2020, Horii a commenté que l’année prochaine, nous verrons quelques annonces spéciales liées à Dragon Quest.

Pour le moment, on ne sait pas exactement à quoi il fait référence, mais il y a une série de jeux et de projets en développement, il est donc possible qu’en 2021 nous verrons plusieurs versions et annonces concernant tout ce qui a à voir avec Dragon Quest. Dans ce cas, la possibilité de voir le premier aperçu de Dragon Quest XII n’est pas exclue.

De même, Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai est en développement et arrivera au Japon en 2021. En revanche, un nouvel opus de Dragon Quest Monsters est actuellement en cours, nous pourrons donc voir plus d’informations à ce sujet. emploi. Au cours de la cérémonie du week-end, Horii a également déclaré que nous verrons plus du monde de Dragon Quest X, alors n’excluez pas une nouvelle extension et, espérons-le, une version occidentale.

Entre les développements publics et internes, il est très probable qu’en 2021 nous verrons une longue liste de lancements et d’annonces. De la même forme, a considéré l’importance culturelle de Dragon Quest au Japon, une série d’événements uniques à la région ils ne sont pas non plus exclus.

Via: Gematsu

Rumeur: Crytek travaille sur une bataille royale de Crysis

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.