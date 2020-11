Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La franchise Dragon Quest a débuté en 1986 et, depuis lors, est devenue l’une des sagas JRPG les plus importantes de l’histoire. Yuji Horii, son créateur, prépare quelque chose de spécial pour les joueurs, car dans quelques mois, Dragon Quest aura 35 ans.

Comme vous pouvez l’imaginer, le créatif et son équipe en profiteront pour célébrer en grand avec tous les fans de la série. Horii n’a pas révélé le genre de surprises qu’il prépare pour cet anniversaire, mais a récemment déclaré qu’il y aurait plusieurs annonces majeures.

Yuji Horii fêtera les 35 ans de Dragon Quest

Le Dragon Quest X Fall Festival 2020 a eu lieu récemment, un événement où Horii a parlé un peu de l’avenir de la franchise. Les fans de la série JRPG sont ravis, car le créateur a promis qu’il y aurait plusieurs annonces importantes pour célébrer le prochain anniversaire.

Lors de son discours de clôture au festival, Horii a remercié les joueurs et leur a demandé de continuer à soutenir pleinement la franchise à l’avenir. Les fans s’attendent donc à des révélations majeures d’ici la mi-2021.

«L’année prochaine, Dragon Quest fêtera son 35e anniversaire. Je pense que nous pouvons faire toutes sortes d’annonces à ce sujet. Et il y a encore beaucoup de plaisir à espérer à Astoltia. Veuillez continuer à soutenir Dragon Quest à l’avenir. Merci beaucoup! »Commenta Horii.

Square Enix travaille sur plusieurs projets de la série, donc des nouvelles de tous sont attendues l’année prochaine. Parmi les titres, citons Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai et un nouvel épisode de Dragon Quest Monsters.

Bien sûr, le projet qui excite le plus les fans est Dragon Quest XII, dont le développement est déjà en préparation. Cependant, Horii a mentionné à la fin de 2018 que le début du nouvel épisode principal était dans plusieurs années.

Malgré ce qui précède, de nombreux fans espèrent que le jeu sera enfin révélé en 2021, avec la possibilité d’une première l’année prochaine. En revanche, un possible remake de Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies n’est pas non plus exclu.

Nous tiendrons au courant de toute nouvelle concernant l’avenir de Dragon Quest. Bien que nous en sachions plus, nous vous recommandons de visiter ce lien pour en savoir plus sur la franchise.

