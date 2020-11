Yuji Horii clôture le DQX Fall Festival avec la promesse de nouvelles pour la saga l’année prochaine.

Dans la vie tu ne peux jamais en avoir assez Quête du dragon, et avec le 35e anniversaire de la saga scrutant l’horizon, son créateur prépare annonces de toutes sortes pour les fans. Cette fin de semaine, Yuji horii a clôturé le festival d’automne Dragon Quest X au Japon avec une déclaration, recueillie par Gematsu, dans laquelle il promet des nouvelles sur la saga Dragon Quest en 2021.

«Merci beaucoup pour aujourd’hui», commence Horii. «L’année prochaine, Dragon Quest fêtera son 35e anniversaire. Je pense que nous pouvons faire toutes sortes d’annonces autour de. Et il y a encore beaucoup de plaisir à espérer à Astoria [mundo de DQX]. S’il vous plait, continuer à soutenir Dragon Quest à l’avenir Merci beaucoup!”.

Bien sûr, la prise en charge continue de Dragon Quest X intéressera spécifiquement les utilisateurs japonais, bien que la chose intéressante soit la promesse de “toutes sortes” d’annonces. Actuellement, on sait que l’équipe de la saga travaille sur des jeux comme Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai, un RPG d’action pour consoles qui arrivera au Japon en 2021, et aussi sur le développement d’une nouvelle génération de Dragon Quest XII, entre autres projets.

Il est sûrement peu probable que nous voyions des informations sur DQ XII dès 2021, même s’il faudra être attentif l’année prochaine à ce qu’il peut annoncer Square Enix pendant les célébrations. Dans tous les cas, si vous n’avez pas encore essayé la dernière tranche numérotée, voici l’analyse de Dragon Quest XI. Et en cadeau, nous vous laissons ce reportage avec les 21 JRPG pour vous lancer dans le genre.

