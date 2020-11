Square Enix a proposé la formule parfaite en ce qui concerne développer Dragon Quest XI. Non seulement c’est une proposition spectaculaire dans laquelle les joueurs peuvent profiter de la meilleure histoire possible, mais c’est une véritable révolution jouable qui laisse la communauté qui apprécie cette excellente proposition depuis le début sans voix. Par conséquent, l’arrivée d’une version améliorée et avec un nouveau contenu c’est une fête pour de nombreux joueurs.

La démo permet aux joueurs de profiter des dix premières heures de travail, garantissant que les progrès peuvent être soutenus si les joueurs décident finalement d’acheter l’œuvre. Mais, quand pouvons-nous profiter de cette grande première? Comme de nombreux joueurs le savent, cette pièce a sa première prévue pour le 4 décembre sur PC, Xbox One et PlayStation 4, après son passage réussi sur Nintendo Switch.

Vous devez savoir que cette incroyable version de Dragon Quest c’est le plus complet à ce jour. En plus d’avoir une amélioration graphique impressionnante, le titre comprend de bonnes nouvelles en termes de contenu et même de modes de jeu supplémentaires. Par conséquent, c’est la meilleure version pour les joueurs qui veulent un nouveau défi pour tester leurs compétences.

Dragon Quest XI S est un voyage spectaculaire dans laquelle nous trouverons la grande guerre entre le bien et le mal. Après tout, les joueurs doivent essayer de s’affirmer et d’empêcher le royaume de tomber entre les mains de monstres et d’une force maléfique. Mais saurez-vous devenir un grand héros en profitant de l’aide de personnages pour le moins surprenants?