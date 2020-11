Le test couvre le début de l’aventure, et votre progression sera reportée à la version finale.

Dragon Quest gratuitement. Peu de mots rendent quelqu’un plus heureux mardi, même si dans ce cas ils ne font référence qu’à une démo, mais quel test plus approfondi. Dragon Quest XI S, la réédition 2018 du jeu avec les ajouts de Nintendo Switch, vient de sortir un démo gratuite sur PS4, Xbox One et PC, pour tous ceux qui ne peuvent plus attendre pour commencer leur aventure.

Ceux qui terminent la démo recevront un cadeau dans le jeu finalComme le confirme Square Enix sur son site officiel, la démo gratuite de Dragon Quest XI S couvre le début de l’aventure avec jusqu’à 10 heures de contenu à apprécier, selon la vitesse à laquelle vous allez: “Pour être honnête, appeler cela une démo est un euphémisme. Le téléchargement vous permet de lire l’intégralité des chapitres d’ouverture – un morceau de jeu gigantesque ce qui peut prendre environ 10 heures “, explique la société japonaise. Vous pouvez télécharger la démo à partir de ces liens:

Mais n’ayez crainte, vos heures de jeu dans la démo ne tomberont pas dans l’oreille d’un sourd. Lorsque Dragon Quest XI S sera mis en vente, tous les progrès réalisés dans la démo seront reportés au jeu final. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, DQXI S étend le jeu original avec des add-ons comme le mode de combat ultra-rapide, les voix japonaises, Mode 2D et bande-son orchestrale, ainsi que divers ajustements et ajustements pour améliorer l’expérience globale.

Bien sûr, il s’agit d’une adaptation basée sur la version Nintendo Switch, donc ses graphismes semblent être pires que ceux de sa version originale sur PS4 et PC. Dans tous les cas, nous vous rappelons que le jeu sera disponible 4 décembre sur ces plateformes, et pour ceux qui ne l’ont pas essayé sur Switch, et qui veulent en savoir plus sur les ajouts que cette version apporte, voici l’analyse de Dragon Quest XI S.

