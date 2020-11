L’un des états mentaux les plus particuliers de l’esprit humain est le coma, où la conscience est perdue, mais disons que les fonctions vitales minimales sont maintenues pour rester en vie, plusieurs fois à l’aide de machines externes, bien sûr, mais une légère légère est encore perçue activité cérébrale. Alors, la personne dans cet état peut-elle écouter ceux qui l’entourent? Pouvez-vous avec de la volonté sortir de là en entendant des voix familières? Ces questions transcendantales, entre autres, nous soulèvent Dreamo, la deuxième version du développeur indépendant Hypnotic Ants après Medic: Pacific War, un jeu qui combine un grand poids narratif avec nombreux puzzles résoudre à la première personnea, qui devrait être disponible sur l’eShop de la console hybride la semaine prochaine, jeudi 19 novembre pour être plus précis, pour 14,99 € – droit à une réduction de 10% si acheté avant le 24 novembre. A l’occasion de cette prochaine arrivée, il a été montré dans un gameplay complet des vingt premières minutes du jeu, pour se faire une idée de ce qui nous y attend:

DREAMO est un jeu de puzzle avec une histoire d’aventure. Dans ce document, le joueur doit explorer des environnements étranges et résoudre des énigmes avec des cubes interactifs pour percer les mystères d’un monde de rêve. L’intrigue tourne autour du symbolisme, de la moralité et des conséquences des décisions que nous prenons dans la vie, et sa narration est transmise oralement.

Vos souvenirs sont enfermés dans des artefacts, qui se manifestent dans votre esprit comme des cubes en trois dimensions, dont les engrenages sont perdus. Au fur et à mesure que l’environnement de rêve évolue, la machinerie interne des cubes devient plus complexe, ce qui rend plus difficile l’accès aux zones bloquées de votre subconscient.

Vous êtes Jack Winslow, un célèbre pharmacologue dans le coma après avoir échappé vivant de justesse à un accident d’avion. Avec l’aide extérieure du Dr Tara Moreau, vous êtes chargé de trouver et de relier vos souvenirs pour reprendre conscience.

L’environnement de DREAMO représente des morceaux de souvenirs cachés dans le subconscient de votre personnage. Plongez profondément dans votre mémoire et regardez le paysage de rêve se dérouler devant vous, révélant des informations sur votre passé et sa signification.

Les caractéristiques: