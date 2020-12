Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il ne fait aucun doute que ces dernières années, Neil Druckmann est devenu un élément très important de Naughty Dog, surtout après le succès de The Last of Us et les nombreux projets dérivés du jeu original. Grâce à la performance du manager, il a récemment été annoncé qu’il quitterait son poste de vice-président du studio pour être promu co-président et définir le cap du studio aux côtés d’Evan Wells. Face à ce changement organisationnel, il y avait une incertitude quant à savoir si Druckmann arrêterait de travailler en tant que scénariste, de sorte que la création a dissipé les doutes peu de temps après.

Via Twitter, le nouveau co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a profité de l’occasion pour parler aux fans des nouvelles tâches qu’il assumera dans son nouveau poste. Beaucoup doutaient de savoir si le réalisateur cesserait de participer directement au travail créatif des prochains jeux du studio, et la bonne nouvelle est qu’il ne le sera pas, car il continuera à être en charge de la direction et des scripts des futurs projets.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Le compositeur argentin Gustavo Santaolalla a laissé entendre qu’il continuerait à travailler avec Naughty Dog.

Neil Druckmann contribuera à forger une nouvelle génération de créatifs

Le plus intéressant est qu’il révèle que dans son nouveau poste, il sera également en charge d’enseigner ses connaissances à la prochaine génération de créatifs qui se développe déjà au sein du studio. Ainsi, bien que le développeur ait d’autres activités plus corporatives, il continuera à être activement impliqué dans le développement des jeux, nous pouvons donc nous attendre à ce que les prochains projets du studio soient réalisés par Druckmann.

Oh … et je continuerai de diriger et d’écrire tout en aidant à encadrer la prochaine vague de créateurs. ♥ ️ – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 5 décembre 2020

Que pensez-vous de l’ascension de Druckmann? Êtes-vous fan du travail créatif de ce développeur? Dites le nous dans les commentaires.

Naughty Dog n’a pas encore parlé de son nouveau projet, mais il est important de dire que le mode multijoueur The Last of Us: Part II est en attente. Le développeur a décidé de le publier séparément, mais n’a pas fourni plus de détails à ce sujet. Cependant, Druckmann a laissé entendre qu’il est toujours en développement et a mentionné que “cela en vaudra la peine” l’attente. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Neil Druckmann en visitant cette page.

