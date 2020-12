Crimson Desert commence à réchauffer les moteurs du gala, et propose un premier teaser de son logo.

Vous souvenez-vous du Crimson Desert? C’est la nouvelle aventure de Abîme de perles, les créateurs du populaire Black Desert Online. Et, sans trop s’éloigner de ses racines, cette nouvelle proposition annoncée en 2019 offrira une nouvelle fois aux joueurs une aventure épique au format de MMORPG d’action, situé dans un monde de créatures mythiques et mercenaires à la recherche de sang. Un jeu qui n’avait pas été beaucoup montré jusqu’à présent, mais qui promet des nouvelles pour peu de temps.

À travers les réseaux, le compte officiel du jeu confirme que Crimson Desert montrera son première bande-annonce de gameplay lors des Game Awards 2020: “Le monde de Pywel se prépare à accepter son destin. Le vôtre le définira-t-il?”, Commentent les responsables à côté de l’annonce. Et, pour réchauffer les moteurs avant le gala, Pearl Abyss a publié un petit teaser vidéo où le logo Crimson Desert est affiché.

Pour les intéressés, les Game Awards 2020 se dérouleront en soirée 10-11 décembre. Un gala qui mettra en vedette la présence de l’acteur Tom Holland, star du film Uncharted, et qui promet d’être plein de bandes-annonces et d’actualités. Et des débats aussi, étant donné que la liste des jeux nominés pour GOTY est déjà connue, et qu’elle a généré une grande disparité d’opinions comme d’habitude.

En réalité, dans les jeux 3D Nous vous avons posé des questions sur les nominations, et dans cet article, nous recueillons l’opinion des lecteurs sur les nominés de GOTY aux Game Awards 2020. Mais revenons aux jeux Crimson Desert et Pearl Abyss, si vous ne l’avez pas encore essayé la proposition précédente de cette étude coréenne, nous vous invitons à consulter notre analyse de Black Desert Online. Et n’hésitez pas à revenir sur la liste des MMO les plus populaires du moment.

En savoir plus: Crimson Desert, Pearl Abyss, The Game Awards 2020 et MMORPG.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');