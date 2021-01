Auteur: Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.

Aujourd’hui, il est difficile de concevoir un nom différent pour Mario, un jeu de combat sans combinaisons de boutons pour pouvoir vaincre vos rivaux d’un seul coup ou un jeu Tomb Raider qui ne met pas en vedette la charismatique Lara Croft.

Cependant, tout cela qui est aujourd’hui considéré comme histoire vivante des jeux vidéo, cela aurait pu être complètement différent si ces conditions n’avaient pas été remplies alors que les créatifs derrière ces jeux n’avaient pas trouvé cette inspiration ou cette idée.

Il y a d’innombrables curiosités qui répondent à la couleur des chaussures de Sonic, le hérisson bleu populaire de Sega, la raison pour laquelle Final Fantasy s’appelle ainsi ou parce que The Legend of Zelda doit son nom à l’épouse d’un romancier.

Le virus a empêché les jeux vidéo d’être un jeu

Derrière tous ces détails il y a une histoire expliquant les raisons de ces décisions et certains sont assez curieux.

Ici tu as les débuts curieux de certains jeux vidéo cela aurait pu être complètement différent si les bonnes circonstances ne s’étaient pas produites.

Mario n’a pas toujours été appelé ainsi

C’est l’un des plus connus, mais Mario n’a pas toujours porté le nom qui l’a conduit à l’Olympe des jeux vidéo.

Lorsque le Donkey Kong classique a été lancé sur le marché japonais, le plombier populaire s’appelait JumpmanMais quand ils voulaient élargir leurs horizons pour la sortie aux États-Unis, ils débattaient du nom du personnage, car ils voulaient de vrais noms.

Tel que rapporté par PC World, lorsque Minoru Arakawa, président de Nintendo of America à l’époque, a réalisé que Jumpman ressemblait beaucoup au propriétaire de l’entrepôt qu’il louait l’idée lui est venue.

Oui, cet homme a été appelé Mario Segale.

Les pantoufles de Sonic ont fait Moonwalk

Dans les années 90, Sega a cherché un moyen de combattre Mario avec un nouvel animal de compagnie nommé à l’origine M. Needlemouse, mais renommé plus tard Sonic.

Cette curiosité est un classique, comme la couleur bleutée de son personnage, qui a été faite pour imiter les couleurs de la société japonaise, mais celle qui peu connaissent l’inspiration des bottes du hérisson charismatique.

La couleur rouge et blanche des baskets Sonic s’est inspirée de l’album Bad de Michael Jackson.

«Ses baskets ont été inspirées de la couverture de Michael Jackson’s Bad, qui contrastait fortement entre le blanc et le rouge, cette couleur comme le Père Noël», explique Naoto Ohshima, designer du personnage dans une interview à Gamasutra. “Je pensais aussi que le rouge était bon pour un personnage qui peut courir très vite, quand ses jambes tournent. “

Les combos Street Fighter II étaient une erreur de programmation

L’une des franchises les plus populaires des années 80 et 90 était la saga des combats de Street Fighter et si le premier opus posait les bases, le second l’a conduite à la célébrité grâce, avant tout, au populaire système combo qui avait le jeu.

Le plus curieux est que cette chaîne de boutons pour un coup plus puissant était un problème de programmation que les développeurs ont laissé dans le jeu parce qu’il était si avancé.

Au final, l’histoire a été faite et ce modèle s’est répété ad nauseam.

Final Fantasy Final Fantasy

Maintenant, avec plus de 15 jeux derrière lui et un nouvel opus en route il est étrange de penser que les débuts de la saga ont été si turbulents.

Cependant, avant la sortie du premier opus, Square était sur le point de disparaître et Hironobu Sakaguchi, président de la société à l’époque, Il a nommé le jeu de cette façon parce qu’il prévoyait de quitter les jeux vidéo si cela ne fonctionnait pas. Un fantasme final, allez.

Quand tu pensais que Samus de Metroid était un homme

L’un des jeux vidéo avec lesquels Nintendo a commencé l’une de ses franchises les plus importantes est né dans les années 80 avec Metroid, pour la NES.

Maintenant, c’est quelque chose de très commun, mais à cette époque, la grande majorité des jeux vidéo présentaient des personnages masculins et ce Metroid a cassé la tendance.

Le plus curieux est que on ne le découvre qu’à la vraie fin du jeu, ce qui oblige à le passer à 100% en moins de 4 heures, puisqu’une brève scène apparaît dans laquelle le personnage enlève son armure et on découvre que sous cette combinaison spatiale ne se cachait pas un homme … mais une femme.

L’idée est née au milieu du développement, lorsqu’un membre de l’équipe a laissé tomber l’idée: “Hé, ce ne serait pas cool si la personne en costume était une femme?”

McDonald’s et Mike Tyson comme clés de Punch Out !!

Le classique Punch Out !! de la NES a beaucoup de curiosités derrière lui.

Le premier et le plus drôle est que le personnage que les joueurs contrôlent porte le nom du McDonald’s Big Mac, mais il était suffisamment bas pour que les adversaires puissent être vus tout en se battant contre eux.

L’autre point est que Minoru Arakawa, fondateur de Nintendo of America, a insisté sur inclure Mike Tyson dans le jeu car il a vu beaucoup de potentiel dans le combattant Et tout indique qu’il a payé environ 50000 dollars pour que son image soit utilisée dans le jeu pendant trois ans.

Jean-Claude ‘Mortal Kombat’ Van Damme

La saga prolifique Mortal Kombat, qui compte déjà 11 épisodes numérotés, a commencé son voyage en 1992, mais l’idée initiale était complètement différente.

Le plan original était de créer un jeu qui mélangeait les films Universal Soldier et Bloody Contact où Van Damme a dû se battre contre des centaines d’ennemis colorés.

Le problème est que les négociations avec l’acteur ne se sont pas bien déroulées et ils ont complètement changé le concept du jeu pour aller dans d’autres directions et en faire l’un des jeux de combat les plus violents de tous les temps.

Metal Gear allait être un jeu d’action

L’une des franchises furtives les plus importantes des jeux vidéo, Metal Gear n’a pas commencé son histoire avec cette prémisse, mais au début, ça allait être un jeu vidéo axé sur l’action.

Cependant, les machines de cette époque avaient suffisamment de limitations et ils ne correspondaient pas tout à fait à l’idée de Hideo Kojima.

À la fin, a fini par parier sur la furtivité grâce à l’inspiration de The Great Escape un classique de 1963 qui raconte comment un groupe de soldats envisage de s’échapper d’un camp de prisonniers en 1944.

Lara Croft était un personnage mineur dans Tomb Raider

Lorsque Core Design et Eidos Interactive ont introduit Tomb Raider à ses débuts, le personnage principal ressemblait trop à un archéologue célèbre qui a réussi dans les films et dont, de toute évidence, ils n’avaient pas la licence.

Pour le distinguer complètement, le designer Toby Gard a proposé un personnage féminin qu’ils avaient comme caractère secondaire de l’aventure pour prendre le rôle principal.

Sans aucun doute c’était un pari risqué, mais ils ont décidé de miser sur ce personnage à qui ils ont donné un style unique avec leur short et leur longue tresse et appelé Lara Croft. Le reste appartient à l’histoire de l’industrie.

Zelda porte le nom de la femme d’un romancier

L’aventure classique de Link sur NES avec le premier The Legend of Zelda, développé en même temps que le mythique Super Mario Bros. cache dans son nom un détail très curieux.

Pour choisir le nom de la franchise, Shigeru Miyamoto a été nommé d’après l’épouse du romancier F.Scott Fitzgerald. «C’était une femme magnifique et j’aimais le son de son nom», se souvient la créatrice japonaise.

Ils créent une Nintendo 64 portable et le résultat est incroyable

Resident Evil a commencé comme un remake de Sweet Home

L’une des franchises d’horreur les plus populaires et cela signifiait le point de départ du genre Survival Horror Cela allait être un remake d’un classique de Capcom, Sweet Home, mais à la fin, les développeurs ont décidé de développer leur idée.

Le jeu a changé son concept de jeu de tir à la première personne à un tiers et s’est inspiré du classique Overlook Hotel d’El Resplandor, ainsi que d’autres films avec des maisons hantées comme protagonistes.