Bien que la première d’une nouvelle génération de consoles amène les fans à se concentrer principalement sur les caractéristiques techniques, dans les chiffres liés à la puissance, souvent les consoles de jeux nous ont montré que leurs principales innovations ne viennent pas du côté graphique. Les consoles qui innovent le plus en termes de gameplay et de sensations sont souvent les gagnantes de leur génération.

Avec PS5 maintenant en magasin et beaucoup de gens qui n’ont pas encore pu s’en emparer en hallucinant avec l’apparition de leurs jeux, il faut souligner le rôle de DualSense dans la console et son importance pour votre réussite. C’est le DualSense, et non les graphismes, qui étonne vraiment tous ceux qui essaient PS5. Est-ce vraiment si différent du DualShock 4?

DualShock 4 était encore une évolution du contrôleur vu sur PS1, évoluant petit à petit sur PS2 et PS3. Avec un design plus arrondi que ses prédécesseurs, la vérité est que la structure et la taille étaient certainement similaires. Ses principales nouveautés étaient un petit écran tactile dont l’utilisation n’est guère significative, et une barre LED sur sa face avant qui change de couleur. C’étaient les principales nouveautés jouables, des fonctionnalités qui n’étaient pas nouvelles dans l’industrie.

DualSense, la révolution PS5 arrive

DualSense oui c’est une commande beaucoup plus avancée qui innove dans les sensations du joueur, dans le gameplay. La première chose qui ressort de la nouvelle manette est que sa forme a beaucoup changé, en plus de sa taille, étant maintenant beaucoup plus similaire que les commandes de ses concurrents, comme la Xbox Series X. C’est, sans aucun doute, une manette beaucoup plus confortable et que il tient mieux dans la main, et il le fait pour une raison.

Toute votre main doit être en contact avec le contrôleur pour sentir vibration haptique. Il s’agit d’une vibration très avancée qui permet au contrôleur de simuler certaines choses lorsqu’un joueur le tient. Par exemple, vous pourriez sentir le sol craquer sous vos pieds. Aussi, comme des milliers de petites araignées traversent la paume de vos mains, sentant chacune pratiquement individuellement. Imaginez-vous incliner le contrôleur et sentir une bille bouger à l’intérieur de vous d’un côté à l’autre … Vous pouvez ressentir tout cela grâce à la vibration avancée du DualSense, et il a d’excellentes applications jouables.

Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité étonnante du DualSense. Les déclencheurs ont une résistance adaptative, de telle manière que, par exemple, dans un jeu de guerre, chaque arme a un chemin de déclenchement différent lors du tir. Parfois, il se coince et vous ne pourrez pas appuyer sur le bouton, il se verrouille directement – D’autres fois, la force que vous devez utiliser pour le presser sera nettement plus grande: par exemple, dans une mitrailleuse, la gâchette vous permettra de le presser facilement, mais avec un fusil, vous devrez utiliser la force pour l’activer.