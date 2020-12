Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/12/2020 13h55

La pandémie a fait durer pratiquement toutes les sorties de films majeurs cette année jusqu’en 2021, mais les studios qui ont choisi de ne pas attendre ont également osé sortir leurs sorties en salles, telles que Tenet et nouveaux mutants par exemple. Cependant, il existe également une troisième option: le streaming, une stratégie qui Warner Bros. adoptera pour les futurs longs métrages.

Aussi bien que Wonder Woman 1984 sortira en salles et HBO Max, toutes les futures versions de Warner ils suivront la même stratégie. Selon le producteur, il s’agit d’une «réponse stratégique à l’impact continu de la pandémie mondiale, en particulier aux États-Unis». C’est-à-dire, Dune, The Matrix 4, le redémarrage de Mortal Kombat et d’autres peuvent être appréciés en streaming sur 4K Ultra HD et HDR.

Voici un extrait de la déclaration de Ann Sarnoff, PDG de WarnerMedia:

«Nous vivons une époque sans précédent qui nécessite des solutions créatives, y compris cette nouvelle initiative pour Warner Bros. Pictures Group. Personne ne veut que le cinéma revienne plus que nous. Nous savons que le nouveau contenu est essentiel pour la présentation théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec la réalité que les théâtres fonctionneront à des capacités limitées jusqu’en 2021. “

Via: IGN

