Bien sûr, le créateur dit qu’il y joue à un niveau difficile et qu’il y va doucement, en utilisant la furtivité.

Cela devient souhaitable et l’anticipation de Cyberpunk 2077 grandit. Par conséquent, il est normal que chaque détail du jeu compte, car de nombreux utilisateurs attendent le 10 décembre pour arriver pour que, maintenant, le projet dans lequel il est lancé soit lancé sur le marché. CD Projekt il a investi ses dernières années.

Justement, nous avons des informations nouvelles et curieuses sur le jeu, qui peuvent être de la musique aux oreilles des plus complets et de ceux qui veulent se perdre pendant d’innombrables heures dans son décor futuriste. Lukasz Babiel, le principal responsable qualité de l’étude polonaise, a précisé avoir investi plus de 175 heures dans votre partie de Cyberpunk 2077 et qu’il n’a pas encore terminé l’aventure.

Il joue dur et furtivement; le terminer ne sera pas si laborieuxAvant ce tweet, un utilisateur lui a demandé si c’était le temps estimé pour le plus complet, ce à quoi Babiel a répondu “pas forcément”, précisant que c’est un jeu qui est jouer lentement au niveau de difficulté le plus élevé et avec plus de secret que d’habitude: “Je pille tout et j’utilise toutes les fonctions que le jeu a à offrir, je prends mon temps”, dit-il.

Certaines déclarations suggèrent que dans Cyberpunk 2077, nous aurons un jeu pendant un certain temps, avec son contenu principal, secondaire et en fonction du style que nous choisissons d’avancer. Même si nous n’aurons pas besoin de tant d’heures pour le terminer. Les réponses arriveront le 10 décembre, lorsque le jeu sera disponible dans les magasins. Justement, quelqu’un qui a obtenu une copie physique a fui les 20 premières minutes. Pour vous donner une idée de ce qui vous attendra Ville de nuitVous pouvez également jeter un œil à nos impressions après 4 heures de jeu.

