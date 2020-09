Par Rodolfo León

02.09.2020 à 19h49

Dwayne The Rock Johnson, avec toute sa famille, ont été testés positifs pour COVID-19[FEMININE La nouvelle a été partagée par l’acteur via son compte Instagram. Maintenant que certaines productions de Hollywood a commencé à reprendre le tournage, beaucoup ont anticipé le retour de l’acteur sur grand écran, d’autant plus que Adam noir, mais malheureusement, nous devrons attendre que les choses s’améliorent tant pour lui que pour ses proches.

«D’accord, bonjour, bon après-midi ou bonne nuit, au fait. Où que vous soyez en ce moment. Je veux vous mettre à jour avec certaines des choses que j’ai vécues au cours des dernières semaines. Ma femme Lauren, mes deux petites filles et moi avons été testées positives au COVID-19. Je peux vous dire que ce fut l’une des périodes les plus difficiles que nous ayons traversées en famille. Et, pour moi aussi personnellement. J’ai eu des moments difficiles dans le passé. Ils m’ont frappé le cul. J’ai eu de nombreux défis, mais un test positif au COVID-19 est très différent du fait de subir une blessure, d’être expulsé de chez vous ou de ne pas avoir d’argent du tout, ce que j’ai subi à plusieurs reprises. La raison pour laquelle cela semble différent est que ma priorité numéro un a toujours été de protéger ma famille. Protégez mes enfants, mes proches. C’est notre priorité numéro un. Nous sommes de l’autre côté du COVID-19, et nous sommes plus forts et en meilleure santé. «

nous l’espérons Johnson et toute votre famille a un rétablissement rapide et réussi.

La source: Dwayne Johnson

