La suite de l’un des succès les plus inattendus de la génération précédente se poursuit sans date prévue.

Vous souvenez-vous de Dying Light 2? La suite du coup zombie inattendu de Techland a été annoncée en 2018 comme une ambitieuse proposition de monde ouvert, pariant sur le récit et les décisions, qui cherche élargir tous ces aspects qui a rendu le premier Dying Light si populaire. Alors que le jeu était initialement daté du printemps 2020, en janvier de cette année, nous avons appris que Dying Light 2 avait été retardé indéfiniment. Et, presque un an s’est écoulé depuis, nous continuons sans date approximative pas de nouvelles du jeu.

Eh bien, via le canal Discord du jeu, Techland a offert une brève mise à jour aux joueurs à l’occasion de leur voeux de Noël, où ils promettent d’apporter des nouvelles du jeu l’année prochaine: “Bonnes vacances de l’équipe Dying Light!”, commente le studio dans un message partagé par MP1ST. “Nous mourons d’envie de vous offrir à tous une mise à jour sur la façon dont le développement progresse [de Dying Light 2]”.

“Nous aurons de nouvelles nouvelles de Dying Light 2! l’année prochaine! », conclut son message. La vérité est qu’au-delà de l’annonce de son retard en janvier 2020, cette dernière année a été sans nouvelles à propos de ce projet tant attendu. Et les petites nouvelles qui ont été données à son sujet n’étaient pas très encourageantes pour son développement. D’une part, un rapport publié en mai parlait de graves problèmes au sein de l’étude, ce que Techland a nié plus tard.

Et des mois plus tard, les cas de harcèlement commis par Chris Avellone, le célèbre concepteur narratif de l’industrie qui a participé à ce jeu, ont été révélés. Après un an sans nouvelles, il semble que la machinerie promotionnelle de Dying Light 2 reviendra à la vie en 2021, et nous verrons si son studio parvient enfin à préciser une date définitive pour sa première. D’ici là, nous vous invitons à revoir l’analyse de Dying Light, un jeu qui a reçu cette année un nouveau DLC plein de démons et d’ennemis infernaux.

