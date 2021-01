L’industrie du jeu vidéo a connu des journées très chargées même si nous en sommes encore aux premiers jours de l’année. Aujourd’hui, de façon assez inattendue, il a été annoncé que Ubisoft et Lucasfilm Games unissent leurs forces pour créer un jeu Star Wars en monde ouvert. La nouvelle est une vraie surprise car aucune information n’a jamais été divulguée à ce sujet. Cependant, l’annonce a également soulevé des doutes sur la relation actuelle entre EA et Disney.

Qu’adviendra-t-il des titres Star Wars développés par Electronic Arts? Le distributeur américain lui-même a confirmé via Twitter qu’il continuait à travailler sur des jeux de l’univers à succès. Cependant, et bien qu’ils ne le mentionnent pas, il est clair que votre contrat d’exclusivité avec Disney a été annulé ou ne sera pas renouvelé. Cet accord a débuté en 2013 et expire en 2023. Vu le traitement amical qui existe encore entre les deux sociétés, il est plus probable qu’elles ne l’aient tout simplement pas renouvelé.

Attention, ce qui précède ne signifie pas qu’EA ne sera plus impliquée dans de nouveaux projets Star Wars après 2023. Ce qui est vrai, c’est qu’elle ne sera plus la seule. Ubisoft est la deuxième entreprise à sauter dans le train Star Wars et très probablement d’autres suivront dans les années à venir. Activision, Take-Two, PlayStation, Xbox … les possibilités sont vastes et nous ne pouvons en exclure aucune à partir de maintenant.

Pour le moment, nous savons que le jeu Star Wars d’Ubisoft est une proposition de monde ouvert. Il sera développé par Ubisoft Massive (anciennement Massive Entertainment), également responsable de la saga The Division. Attention, ne vous attendez pas à pouvoir en profiter bientôt. Le titre n’a même pas commencé son développement Et créer un monde ouvert n’est pas facile. En outre, la norme de qualité Star Wars exige actuellement un produit de haute qualité.

Pourquoi EA a-t-il perdu l’exclusivité de Star Wars?

Il semblait qu’Electronic Arts avait enfin trouvé la formule pour réussir avec Star Wars après la sortie de Jedi: Fallen Order. Le jeu Respawn Entertainment s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires et a été plébiscité par la presse professionnelle et les joueurs. Malgré ce qui précède, son excellent accueil ça n’aurait pas suffi pour couvrir les accidents du passé. Tout le monde sait que Star Wars: Battlefront et Star Wars: Battlefront II ont été un véritable désastre.

Déjà à cette époque, on pensait que Disney n’était pas satisfait des performances de sa franchise dans le secteur des jeux vidéo. De plus, il ne faut pas oublier qu’EA a annulé plusieurs projets Star Wars car, apparemment, ils ne correspondaient pas à sa stratégie de microtransaction. L’un d’eux était le jeu Visceral Games (Dead Space), un studio qui a fini par fermer ses portes après l’annulation. Sans aucun doute, Le parcours d’EA Star Wars a connu plus de revers que de succès.

