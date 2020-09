La relation entre EA et les fans des plates-formes de Nintendo a été assez difficile ces derniers temps; D’une part, les fans de Nintendo sont à jamais écartés lorsqu’il s’agit de FIFA, mais de l’autre, EA semble déterminé à proposer de nombreux jeux sur Switch en temps voulu.

Dans une nouvelle interview avec GamesIndustry.biz, le SVP d’EA Mike Blank a discuté de la position actuelle de la société sur la sortie de ses produits sur Switch. Il se réfère au fait qu’EA a déjà annoncé qu’il apporterait sept nouveaux jeux sur la console de Nintendo au cours de l’année prochaine, et note également qu’EA Play – un service d’abonnement qui permet aux abonnés d’accéder à ses plus grandes versions – est également envisagé pour le Plate-forme.

«Il y a des jeux incroyables sur cette plate-forme et nous prévoyons d’amener plus de jeux sur le Switch au fil du temps, et je pense que s’il y a des opportunités pour nous d’y apporter notre abonnement et d’apporter un portefeuille encore plus grand au Switch, nous le ferons. Nous explorons toujours cela avec nos partenaires de plate-forme, que ce soit Switch ou Steam ou Epic ou Xbox ou Sony. Nous voulons être là où sont les joueurs. Donc, même si je n’ai rien à annoncer ici, je prévois que nous continuerons à offrir plus de jeux et plus d’expériences formidables à Switch. «

La suggestion ici, alors, est qu’EA semble disposé à publier plus de jeux sur Switch au-delà des sept déjà annoncés pour les 12 prochains mois, et que le lancement de systèmes de nouvelle génération ne poussera pas EA à ignorer complètement le Switch. Si EA Play devait être lancé sur Switch, et tant que le service était de qualité similaire à celui proposé sur d’autres plates-formes, cela aiderait certainement la machine de Nintendo à suivre ses homologues brillants et plus puissants de l’industrie.

Souhaitez-vous voir EA Play sur Switch? Vous abonneriez-vous au service si vous pouviez jouer aux plus grands jeux d’EA en déplacement? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.