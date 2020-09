Le géant américain de l’édition EA a dû supprimer les publicités de son jeu MMA récemment sorti, UFC 4.

L’entreprise a ajouté des publicités au milieu des matchs, comme celle illustrée pour l’émission télévisée The Boys, ce qui a amené les fans en colère à se plaindre de Reddit. Les jeux UFC ont déjà présenté des publicités, mais normalement, elles n’étaient que dans les menus et ne perturbaient pas le jeu.

Suite à l’indignation, l’équipe communautaire d’EA a répondu aux plaintes sur Reddit.

« Je fais partie de l’équipe de communauté ici chez EA et je voulais publier ici et vous donner à tous une mise à jour sur cette situation », a déclaré Corey « CoreySA » Andress, responsable mondial de la société, erm, « l’équipe d’activation de la communauté ».

« Plus tôt cette semaine, l’équipe a activé les emplacements publicitaires dans EA Sports UFC 4 qui sont apparus pendant les moments de ‘Replay’ dans le jeu. Ce type d’inventaire publicitaire n’est pas nouveau pour la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l’affichage d’annonces à des utilisateurs principaux spécifiques. tuiles de menu ou le placement du logo Octogone. Il ressort clairement de vos commentaires que l’intégration de publicités dans l’expérience de relecture et de superposition n’est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous vous prions de nous excuser pour toute perturbation du jeu que les joueurs ont pu subir. Nous réalisons que cela aurait dû être communiqué aux joueurs à l’avance et c’est sur nous. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible en jouant à EA Sports UFC 4, de sorte que l’intégration des publicités dans l’expérience de relecture et de superposition ne réapparaîtra pas dans le futur. Merci pour vos commentaires continus sur EA Sports UFC 4. «











