Malgré la controverse sur Electronic Arts et sa boîte à butin et ses systèmes de microtransaction, la vérité est que tant que les lois ne disent rien d’autre, l’entreprise cherchera une alternative pour s’en sortir et essayer de calmer les autorités, ou au moins, donnez une image que quelque chose est fait à ce sujet. L’accent est mis sur les jeux et les composants tels que FIFA et Ultimate Team, et en réponse aux critiques, EA publiera un outil pour limiter les heures de jeu et les dépenses.

EA a annoncé le lancement prochain de l’outil de surveillance et de journalisation des activités de FIFA 21, FIFA Playtime, qui informera initialement les joueurs du nombre d’heures qu’ils consacrent au jeu et de tout ce qu’ils y font, y compris les achats de packs controversés dans Ultimate Team. Selon la société, les joueurs de FIFA 21 ou, le cas échéant, les parents qui connaissent l’expérience de jeu de leurs enfants, pourront établir des limites de jeu, des limites d’achat de points FIFA et une limite d’ouverture d’enveloppes pour Ultimate. Équipe.

À cet égard, la société a noté: «L’intégration du suivi et des limites dans FIFA Playtime est basée sur des recherches montrant que l’accès à plus d’informations aide les joueurs à se sentir à l’aise avec leur façon de jouer. Lorsqu’il est combiné avec des invites intelligentes pour guider les choix, les joueurs ont pu trouver un meilleur équilibre dans leurs jeux. Nous continuerons d’évoluer et d’adapter ces outils et ressources pour offrir encore plus de moyens de façonner leur expérience de jeu. “

Cette annonce intervient dans le contexte d’une nouvelle polémique pour la FIFA, alors qu’un groupe de joueurs accusait EA de manipuler la difficulté du jeu pour en profiter et les faire dépenser davantage.

FIFA 21 est disponible sur PS4, Xbox One, PC, PS5 et Xbox Series X | S. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, ainsi que notre critique écrite.

