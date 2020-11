Ce jour Xbox Game Pass Ultimate augmentera encore sa valeur avec l’ajout de EA Play, qui apporte avec lui plus de 80 jeux de la société totalement gratuits. Désormais, il est possible d’accéder à la plupart d’entre eux via l’application à l’adresse Xbox One et Series X / S, et ici nous vous disons tous les jeux disponibles.

– Une sortie

– Alice le retour de la folie



– Hymne



– Battlefield 1943



– Battlefield 3



– Battlefield 4



– Battlefield Bad Company



– Battlefield Bad Company 2



– Champ de bataille 1



– Battlefield Hardline



– Battlefield V



– Bejeweled



– Bejeweled 3



– Noir



– Paradis du burnout



– Crysis



– Crysis 2



– Crysis 3



– L’enfer de Dante



– Espace mort



– Espace mort 2



– Espace mort 3



– Allumage de l’espace mort



– Origines de l’âge du dragon



– Dragon Age 2



– Inquisition de l’âge du dragon

– Tournée EA Rory McIlroy PGA



– EA UFC



– EA UFC 2



– EA UFC 3



– Foi



– Frénésie alimentaire



– Frénésie alimentaire 2



– FIFA 15



– FIFA 16



– FIFA 17



– FIFA 18



– FIFA 19



– FIFA 20



– Champion de la nuit de combat



– Arme lourde



– Madden NFL 15



– Madden NFL 16



– Madden NFL 17



– Madden NFL 18



– Madden NFL 19

– Madden NFL 20



– Madden NFL 25



– Effet de masse



– Effet de masse 2



– Effet de masse 3



– Effet de masse: Andromède



– Médaille d’honneur aéroportée



– Bord de miroir



– Catalyseur de bord de miroir



– NBA en direct 18



– NBA en direct 19



– Besoin de Speed ​​Rivals



– Besoin de vitesse



– Besoin de chaleur rapide



– Besoin de Speed ​​Payback



– LNH 18



– LNH 19



– NHL 20



– Peggle



– Peggle 2



– Plantes contre Zombies



– Plantes vs zombies guerre de jardin



– Plants Vs.Zombies Garden Warfare 2 (également sur Android)



– Bataille Plants Vs. Zombies pour Neighbourville



– Rocket Arena

– Mer de Solitude



– Ombres des damnés



– Patinage 3



– SSX



– Star Wars Battlefront



– Star Wars Battlefront II



– Les Sims 4 (également sur Android)



– Chute des Titans



– Titanfall 2



– Démêler



– Unravel Two (également sur Android)

– Zuma



– La vengeance de Zuma

En plus de cette énorme liste, Star Wars Jedi: Ordre déchu Il sera également ajouté au service tout au long de la journée, alors gardez les yeux ouverts si vous êtes intéressé à y jouer.

EA Play viendra aussi à Xbox Game Pass pour PC le 15 décembre et les joueurs de cette plateforme pourront y accéder en téléchargeant l’application de bureau de EA, qui est disponible pour les ordinateurs avec Windows 10.

