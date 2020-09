Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le service d’abonnement d’Electronic Arts EA Play, anciennement connu sous le nom d’EA Access et Origin Access, a connu une croissance significative ces derniers mois. Cette plate-forme était à l’origine disponible sur PC puis est arrivée sur Xbox One. Mais elle ne s’est pas arrêtée là, l’année dernière, elle a fait son arrivée sur PlayStation 4 et il y a des semaines, il a été révélé qu’elle serait également proposée sur Steam. Le jour est arrivé et les utilisateurs de la plateforme Valve peuvent aujourd’hui profiter des meilleurs jeux d’Electronic Arts.

Le service EA Play n’était disponible sur PC que via Origin, mais aujourd’hui, vous pouvez enfin acheter un abonnement via Steam et la meilleure chose est que les prix sont régionalisés, de sorte que vous pouvez l’obtenir beaucoup moins cher que le 4,99 $ US pour ceux offerts sur d’autres marchés.

EA Play est disponible en 2 modalités d’abonnement, un mensuel en échange de 65 $ MXN et un autre annuel, qui a un prix de 399 $ MXN, ce qui est bien inférieur aux 29,99 $ US que les utilisateurs américains doivent payer.

À quoi puis-je jouer avec EA Play?

Ce service officiel d’Electronic Arts donne accès à un large catalogue de jeux développés en interne, qui reçoit constamment de nouveaux titres. Actuellement, par exemple, les joueurs peuvent trouver des titres très populaires, tels que Titanfall 2, Star Wars Battlefront II, Battlefield V, entre autres.

Il existe de nombreux titres de genres différents, il est donc fort probable que vous trouviez quelque chose à votre goût. Il y a aussi, par exemple, Plants vs. Zombies originaux ou le jeu de tir le plus récent de la franchise (Battle for Neighborville), la trilogie Mass Effect, la série Dead Space, plusieurs versements de Need for Speed, des propositions indépendantes, telles que Faith, Sea of ​​Solitude, Unravel et A Way Out, ou même la légendaire Spore.

Être abonné à ce service offre également des avantages exclusifs tels que l’accès à des périodes d’essai pour les versions à venir, au cours desquelles les utilisateurs peuvent tester le titre sans l’acheter pendant 10 heures maximum. Parmi ceux qui seront disponibles dans les mois à venir, il y a FIFA 21.

De plus, les joueurs peuvent bénéficier d’une réduction de 10% sur l’achat de jeux complets ou de DLC auprès de la société.

Que pensez-vous de ce service? Vous attendiez-vous à ce qu’il arrive sur Steam? Dites le nous dans les commentaires.

