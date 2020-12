Si vous envisagez de profiter de l’un des titres de EA Play sur votre PC via votre compte Xbox Game Pass, nous avons de mauvaises nouvelles. Le débarquement des jeux Electronic Arts sur le service d’abonnement de Microsoft retardé à l’année prochaine. Bien que vous ayez encore une possibilité: accédez-y via votre console Xbox, où le service est disponible. En revanche, si vous êtes déterminé à jouer depuis l’ordinateur, vous devrez attendre 2021.

Les deux sociétés avaient annoncé que les jeux EA Play seraient disponibles, sans frais supplémentaires, sur Xbox Game Pass pour les utilisateurs de consoles et d’ordinateurs. En ce sens, le 10 novembre, dans le cadre du lancement de la nouvelle Xbox Series X | S, plus de 60 titres ont été activés, dont FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed, Mass Effect et Battlefield. Cependant, les utilisateurs de PC ont eu la promesse de pouvoir profiter du catalogue EA avant la fin de l’année, ce qui ne se produira finalement pas.

Le catalogue EA Play arrivait sur Xbox Game Pass pour PC avant la fin de l’année

“Nous avons établi ce partenariat avec Electronic Arts parce qu’ils sont aussi passionnés que nous pour aider les gens et les communautés à découvrir de grands jeux, et nous savions que nous pourrions offrir une excellente expérience aux abonnés en travaillant ensemble”, a déclaré l’équipe Xbox dans une entrée Blog. Dans cette ligne, ils ont indiqué que ils ont besoin de plus de temps pour répondre aux attentes d’EA Play sur Xbox Game Pass.

EA Play, plus que des jeux pour les utilisateurs du Xbox Game Pass

Xbox Game Pass

Le catalogue EA Play arrivera également avec les mêmes extras que ceux qui seraient reçus en cas de sous-traitance du service séparément. De quoi sommes nous en train de parler? Contenu exclusif, accès spécial aux défis, récompenses et réductions sur le contenu numérique d’Electronic Arts. La société permettra également de tester de nouveaux titres pendant 10 heures sans engagement.

Avec tout cela, Microsoft prend au sérieux son rôle dans l’industrie du jeu vidéo. L’ajout d’EA Play à son catalogue d’abonnements, le coup de pouce de Project xCloud et l’expérience multi-appareils semblent être la solution parfaite. D’un autre côté, d’autres géants comme Sony jouent dur avec leurs exclusivités pour PlayStation 5, tandis que Google tente de booster son service de jeu en streaming appelé Stadia.